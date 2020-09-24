澎警緝毒犬添生力軍 3幼犬模樣超萌惹人愛

澎湖縣政府警察局警犬隊添生力軍，緝毒主力警犬米格魯「尤莉」產下3隻幼犬，模樣超萌，領犬員已進行基本調教與訓練，讓小警犬們能成為緝毒尖兵。

澎湖縣警局警犬隊表示，警犬隊在106年成立迄今，去年拉不拉多警犬「lucky」在父親節產下2隻小仔犬後，不到1年，今年7月間緝毒主力之一的米格魯警犬「尤莉」也產下3隻小幼犬，目前已有2個月大，模樣討喜，領犬員已進行基本的調教與訓練，未來將成為緝毒尖兵。

澎湖縣警局表示，警犬平時也跟警察一樣，接受短程的專業訓練，但受限澎湖地處離島，設備師資等不足、模擬場域有限及實務（戰）經驗欠缺，今年與保三總隊協調，讓緝毒犬自9月中旬起至10月間，分批前往進行移地訓練，採一對一施教，對訓犬技能有大幅提升，強化緝毒效能。

澎湖縣警局表示，警犬隊目前有緝毒成犬13隻，幼犬3隻。