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若是人已80多歲！貓熊「永明」創長命紀錄 時隔2年確認交配
位在日本和歌山縣白濱町的「Adventure World」，已於14日迎來園內雄性大貓熊「永明」的28歲生日。
永明在1992年於中國出生，並在1994年來到園區。牠與2008年過世的梅梅以及9月6日滿20歲的良濱之間，一共生下了15隻貓熊寶寶。2014年時，永明成為在人工飼育下進行自然交配、繁殖後代的全球最年長貓熊，並持續更新紀錄當中。
據了解，截至去年11月為止，牠已有22隻貓熊孫子及3隻貓熊曾孫出生。並已於6月確認到了時隔2年的交配，若良濱有懷孕，則10月左右將會有下一個孩子出生。
雖然永明換算成人類的年齡已來到接近85歲左右，但牠現在仍食慾旺盛。每天以竹子為中心，吃下20～30公斤的食物。生日當天，園方送給牠以數字「28」為造型的冰塊，以及有著「HAPPY BIRTHDAY」訊息的竹子裝飾。
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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
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