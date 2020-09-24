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【動物冷知識】躲樹上也能揪下來！椰子蟹不只吃椰子 鳥類也在食譜中

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看動物吃飯的冷知識。




來一探駱駝嘴巴裡的秘密吧！




雖然可以躲避陸上爬的獵食者，但峭壁上並沒有遮蔽物，反而又會遭到老鷹獵食。




椰子蟹善於爬樹，能爬到樹的頂端覓食。椰子蟹的存在也改變海鳥的築巢習性。椰子蟹的棲息地通常不會有太多鳥類，有些甚至完全沒有鳥類定居。

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