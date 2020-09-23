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被遺棄無人領養逾20隻寵物狗排隊安樂死 網民震撼：領養不購買

香港01 / 記者安祖娜／報導
外國動物組織「Animal Reality Exposed」貼出至少20多隻狗接受安樂死的相片，震撼一幕引來網民討論。（fb「Animal Reality Exposed」圖片）
外國動物組織「Animal Reality Exposed」貼出至少20多隻狗接受安樂死的相片，震撼一幕引來網民討論。（fb「Animal Reality Exposed」圖片）

養寵物與婚姻一樣，是一輩子的承諾，但無論如何宣傳及教育，棄養問題仍未能解決。外國動物組織「Animal Reality Exposed」近日分享轉載震撼圖片，可見至少20多隻被遺棄後無人領養的寵物犬，排在地上接受安樂死。組識希望藉相片呼籲「領養不購買」的訊息，心碎畫面引來大批網民留言討論。

外國動物組織「Animal Reality Exposed」早前於facebook專頁轉載兩張非常震撼的相片，可見至少20多隻不同品種的狗隻「排隊」躺在地上，疑已接受安樂死。

組織於帖文表示，相中所有狗隻都曾是寵物犬，有自己的故事，牠們往往因不同理由如「我想我的女兒有自己的小狗」等被人購入或飼養，然而最終卻被遺棄。雖然牠們都曾開放供人領養，不過無人問津，最終需要接受安樂死。

帖文指，同樣情況於各地的動物庇護所不斷上演，相中的狗隻數目，或僅為庇護所一天需要「處死」的數量。組織指出，所有動物的下場也不應如此，因此希望向公眾帶出訊息，呼籲大家以領養代替購買，「庇護所無法殺死他們接收不到的動物」，並希望主人們能為寵物絕育。

相中的心碎畫面引來網民熱議及瘋傳，直言看到照片非常傷心，對於動物被棄養及被迫安樂死感到可惜，亦有人狠批棄養的人根本沒有資格飼養動物。

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文章授權轉載自《香港01》

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