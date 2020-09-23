八爪巨怪入侵！一家烤肉萬家香 逾50隻椰子蟹湧進BBQ趴

烤肉香味無法擋，連稀有蟹類都忍不住群聚聞香！澳洲有一家人上周末在聖誕島（Christmas Island）舉辦露天BBQ派對，不知是否燒烤食材飄香誘人，他們居然被大批椰子蟹團團包圍，罕見場景令觀者吃驚。

根據《每日郵報》報導，路蒂克（Luetich）一家19日在聖誕島露營，並舉辦BBQ派對，烤到一半時，突然有數十隻椰子蟹不請自來，湧入他們的派對。女主人艾美（Amy Luetich）受訪時表示，他們在這個區域露營好幾次，還是第一次遇到這種情況，她的兒子數了數椰子蟹的數量，總共有52隻之多。

從艾美拍攝的照片中可見，為數驚人的巨大椰子蟹在地上爬行，有些甚至爬上椅子，她的小女兒面對腳邊的訪客也故作驚恐，彷彿恐怖電影場景。

看到照片的網友們，有的直呼可愛，有的則驚喊活像異形入侵，還有更多人把牠們視為「食材」，興奮的說「看起來好美味」。不過椰子蟹是保育類動物，只能看不能吃。

椰子蟹是陸寄居蟹科中體型最大者，最重可達6公斤，因能用螯破壞椰子外殼、食用其果肉而得名，又稱強盜蟹、八卦蟹。由於行動緩慢，容易遭獵捕，被國際自然及自然資源保育聯盟列為受威脅物種，在台灣也是唯一被列入保育類的甲殼類動物，主要分布於東海岸、恆春半島、蘭嶼和綠島。