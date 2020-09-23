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「圓寶」長牙了！ 想吃全竹大餐還得再等等

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
「圓寶」長出2顆下犬齒。圖／北市動物園提供
「圓寶」長出2顆下犬齒。圖／北市動物園提供

台北市立動物園大貓熊寶寶「圓寶」一眠大一吋，今天87日齡， 體重已達5064公克，保育員昨天發現「圓寶」已經冒出2顆牙齒，跟姊姊「圓仔」78日齡下顎犬齒級門齒冒出細微白點僅差個幾天，也和普遍大貓熊寶寶在80至90天大的時候長牙期差不多，再三證明是健康寶寶，但仍以母乳為主食，約要到一歲半才完全斷奶。

園方表示，「圓寶」進行健康檢查時，總會睜著圓滾滾大眼睛，配合工作人員進行各項形質測量，偶爾打個哈欠，但有時會突然發出聲音，是個非常有個性的「辣」妹，昨天也有驚喜發現，「圓寶」下排牙齦有微微突起，終於長出2顆下犬齒。

園方說，「圓寶」上周健康檢查時，保育員發現她開始會跟著聲音的方向轉動，能辨識外界聲音，現在下排牙齦冒出小犬齒，生長發育持續向前邁進。但「圓寶」還是只能喝母乳，等到5個月左右時才會長出24顆牙齒，7至8個月大後開始換牙，漸漸的長出42顆恆齒，才能跟著媽媽吃一些母乳外的副食品，約要到一歲半左右才會完全斷奶，主食才真正轉換成和爸媽一樣的全竹大餐。

大貓熊以竹葉、竹筍、竹桿等為主食，園方說，大貓熊42顆牙齒中，又以後臼齒最發達，搭配銳利堅硬的犬齒及門齒、強而有力的顎部，能夠協助牠們在吃竹子的時候，輕而易舉地撕開竹桿，並碾碎、咀嚼堅韌的竹子纖維。

「圓寶」量體重箱子再進化。圖／北市動物園提供
「圓寶」量體重箱子再進化。圖／北市動物園提供
「圓寶」睡到嘴巴微開的大貓熊寶寶。圖／北市動物園提供
「圓寶」睡到嘴巴微開的大貓熊寶寶。圖／北市動物園提供

圓寶 貓熊 牙齒

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