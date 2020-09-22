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台灣史上最大瀕危動物輸出！六福「艾瑪小姐」要出嫁

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
六福旅遊集團與東武鐵道集團宣布，正式啟動台灣史上最大瀕危動物輸出計畫，圖為即將遠嫁的六福犀牛妹艾瑪。圖／六福旅遊集團提供
六福旅遊集團與東武鐵道集團宣布，正式啟動台灣史上最大瀕危動物輸出計畫，圖為即將遠嫁的六福犀牛妹艾瑪。圖／六福旅遊集團提供

922是世界犀牛日，繼2017年六福旅遊集團舉辦3千人排出犀牛圖陣、邀請大家學著犀牛滾泥巴、邀請體育名人發起動物運動會之後，今年有更大創舉。六福攜手東武鐵道於明年3月將進行一場「台灣史上最大瀕危動物輸出」，並於今日記者會中宣布，犀牛妹艾瑪將遠嫁日本，即起推出「跟艾瑪說掰掰」系列活動。

全球野生犀牛瀕臨滅絕，人類非法盜獵是主要原因之一，為喚起全球對犀牛生存危機的重視，世界自然基金會將每年9月22日訂為「世界犀牛日」。六福旅遊集團與莊福文教基金會長期關注犀牛保育，莊福文教基金會莊秀石董事長表示，1975年父親到日本參加會議，看到動物園自然放養的方式感動不已，因此成立「莊福文教基金」，並在1979年六福村野生動物園開幕時，從非洲引進8隻白犀牛，直至今，園區裡已有23隻白犀牛，「六福已成為亞洲最大的犀牛繁育基地」。

不只在六福村園區內繁育23隻白犀牛的成果傲視亞洲，六福旅遊集團還從2017年起與全球保育同步，於922世界犀牛日發起「紅鼻子挺犀牛」保育行動，參加人數也逐年成長，去年更號召到萬人響應。

六福旅遊集團董事長莊豐如指出，六福旅遊集團成立半世紀以來，以環境永續為理念，六福村野生動物園是台灣最大的開放式野生動物園，也是亞洲最大犀牛繁育基地。在全球犀牛因盜獵面臨瀕危之際，六福旅遊集團與莊福文教基金會每年響應922世界犀牛日發起紅鼻子挺犀牛活動，今年台日攜手串聯，將六福村的白犀牛艾瑪嫁到日本東武動物公園，共同用行動為犀牛的繁衍盡心。她說，希望這次的犀牛輸出只是個起點，同時會為促進犀牛血緣豐富化繼續努力，守護犀牛的生存權。

今日除了宣布啟動台灣史上最大瀕危動物輸出計畫外，六福旅遊集團也將展開一系列為犀牛妹艾瑪準備嫁妝的活動。9月25日起，凡入住關西六福莊的「犀望巴士秘境探險住房專案」可獲贈「犀牛艾瑪要出嫁限定版紙模型」一份，數量有限送完為止。此外，即日起至11月30日也可前往六福村參加「Hello犀牛妹！」活動，近距離觀察艾瑪食衣住行與喜好，園方表示，犀牛妹艾瑪最愛洗泥巴浴，喜歡吃苜蓿芽塊，飯後一定要散步維持好身材，是熱愛自由的射手座，最喜歡的人是「飼養員爸爸」。

六福旅遊集團董事長莊豐如(中)、莊福文教基金會董事長莊秀石(右二)、東武鐵道集團台北分公司總經理早野雅史(左二)、台日關係協會秘書長郭仲熙(右一)、日台交流協會首席副代表星野光明(左一)共同啟動台灣史上最大瀕危動物輸出計畫。圖／六福旅遊集團提供
六福旅遊集團董事長莊豐如(中)、莊福文教基金會董事長莊秀石(右二)、東武鐵道集團台北分公司總經理早野雅史(左二)、台日關係協會秘書長郭仲熙(右一)、日台交流協會首席副代表星野光明(左一)共同啟動台灣史上最大瀕危動物輸出計畫。圖／六福旅遊集團提供
六福犀牛妹艾瑪身長250公分，體重在1,000公斤以內。圖／六福旅遊集團提供
六福犀牛妹艾瑪身長250公分，體重在1,000公斤以內。圖／六福旅遊集團提供
六福旅遊集團莊豐如董事長表示，希望這次的犀牛輸出只是個起點，未來能有全球更多國家加入，守護犀牛的生存權。圖／六福旅遊集團提供
六福旅遊集團莊豐如董事長表示，希望這次的犀牛輸出只是個起點，未來能有全球更多國家加入，守護犀牛的生存權。圖／六福旅遊集團提供

動物園 日本 非洲

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