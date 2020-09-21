母猝死遺留18隻貓…飼料費快吃垮他 不願放生「如母親存在」

許多人喜歡養寵物，家中有個一兩隻貓狗也不足為奇。但近來有位日本拳擊手，家中竟有高達18隻貓咪，成為網路的熱門話題。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，居住於大阪市的職業拳擊手島川大器，先前因母親心肌梗塞猝死，急忙趕回母親家中。當他打開門一看，赫然發現屋內有一大堆隻寵物貓。

島川立刻反應過來，準備了飲水要餵食。但本來以為不過是5、6隻貓，最後實際清點，卻發現總數共高達18隻。光是要照顧這些貓，一次就得花上好幾個小時，使得他沒有辦法兼顧拳擊手的訓練。此外，島川妻子對貓過敏，因此他只能借用附近的屋子暫時供養。

在房租、醫療費和飼養費的壓力下，島川也感受到存款逐漸見底。他一度想求助於其他親人，但他們都對養貓沒有興趣，甚至還有人建議他乾脆通通放生。然而島川認為，這些貓是母親留下的，透過他們總覺得能感受到母親的存在，不可以就隨便放生。

一位日本拳擊手在亡母家中，赫然發現飼養了18隻貓。圖擷取自 twitter

島川決定對負起責任到底，於是在twitter和youtube宣傳，找尋願意接手的飼主。即使不能飼養，暫時代管、來跟貓玩玩。許多網友也紛紛表示「貓咪好可愛啊」、「希望能找到用心的飼主」、「幫你轉發了，我自己也養了四隻貓，飼料貓砂看病……林林總總加起來真的不容易啊」。和島川一樣，都期許貓咪們能找到個溫暖的新家。