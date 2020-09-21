聽新聞
test
0:00 / 0:00
母猝死遺留18隻貓…飼料費快吃垮他 不願放生「如母親存在」
許多人喜歡養寵物，家中有個一兩隻貓狗也不足為奇。但近來有位日本拳擊手，家中竟有高達18隻貓咪，成為網路的熱門話題。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，居住於大阪市的職業拳擊手島川大器，先前因母親心肌梗塞猝死，急忙趕回母親家中。當他打開門一看，赫然發現屋內有一大堆隻寵物貓。
島川立刻反應過來，準備了飲水要餵食。但本來以為不過是5、6隻貓，最後實際清點，卻發現總數共高達18隻。光是要照顧這些貓，一次就得花上好幾個小時，使得他沒有辦法兼顧拳擊手的訓練。此外，島川妻子對貓過敏，因此他只能借用附近的屋子暫時供養。
在房租、醫療費和飼養費的壓力下，島川也感受到存款逐漸見底。他一度想求助於其他親人，但他們都對養貓沒有興趣，甚至還有人建議他乾脆通通放生。然而島川認為，這些貓是母親留下的，透過他們總覺得能感受到母親的存在，不可以就隨便放生。
島川決定對負起責任到底，於是在twitter和youtube宣傳，找尋願意接手的飼主。即使不能飼養，暫時代管、來跟貓玩玩。許多網友也紛紛表示「貓咪好可愛啊」、「希望能找到用心的飼主」、「幫你轉發了，我自己也養了四隻貓，飼料貓砂看病……林林總總加起來真的不容易啊」。和島川一樣，都期許貓咪們能找到個溫暖的新家。
リツイートご協力いただきたいです。— 島川 大器 (@neko18taiki) July 19, 2020
5月に母が18匹の猫を残して亡くなりました。
僕は今、その18匹の猫の里親希望さん探しをしております。
簡単ではございますが経緯と希望を話しました動画をYouTubeにアップロードしました。https://t.co/oiBKOYEwa4
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言