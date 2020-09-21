參加「跟著毛孩帥一波」公益抽獎活動 有機會和《黑喵知情》戲組明星互動

在台灣，毛小孩已是家庭的一份子，但「每一個生命都不能放棄」，仍有許多浪孩亟需關注。透透抽公益平台攜手三家流浪動物中途之家，共同發起「跟著毛孩帥一波」公益抽獎活動，凡捐款挺中途浪浪，即有機會和《黑喵知情》男主角施名帥或動物明星近距離互動。

參與這次公益活動的三家流浪動物中途之家，分別是社團法人台灣瑪莉愛狗協會、台灣狗腳印幸福聯盟，以及看得見春天的八里狗園。他們為了照護受傷、年老的流浪動物，一個月飼料費與醫療支出多達數百萬元，需要集眾人的愛心與捐款，幫助這些中途浪孩。

為吸引更多人參與，在挺中途浪浪的捐款人當中，抽中首獎者即可與《黑喵知情》男主角演員施名帥一起遛狗遊戲，二獎可與劇中超人氣動物演員天竺鼠阿喵、黃金獵犬小小、柴犬Nana、傑克羅素梗犬梅爾親密接觸。此外，還有知名寵物商家捐贈寵物食品。

台灣瑪莉愛狗協會理事長蔡殷殷，細心呵護中途之家的每隻流浪動物。照片提供／透透抽公益平台

《黑喵知情》是台灣第一部以寵物溝通為主題的戲劇，主要演員施名帥、簡嫚書、連俞涵、尹昭德、陳以文、蔡燦得、高慧君、姚愛寗、王家梁、梁正群、陳家逵、程予希、夏大寶等，都和動物演員有不少對手戲，也都是愛毛孩一族，因此紛紛挺身呼籲民眾支持這項公益活動。

即日起至10月4日，參與「跟著毛孩帥一波」公益活動，減輕動物之家飼料費與動物醫療費的負擔，即能獲得限量《黑喵知情》動物明星磁鐵開瓶器、運動毛巾等回饋品，也有機會與名人、動物明星互動，活動詳情請見透透抽官網https://squid.dodoker.com/。