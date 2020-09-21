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南非獅受虐瘦到皮包骨 遭困倉庫供射殺取樂

香港01 / 李福源
南非一處困獵場獅子遭虐瘦到只剩皮包骨。圖片來源／臉書
南非一處困獵場獅子遭虐瘦到只剩皮包骨。圖片來源／臉書

德國野生動物關注組織「Wild@Life eV」從南非一個獵場救出10隻瘦到皮包骨的獅子，同時揭發牠們被無良商人困在倉庫供獵人射殺牟利；曝光的片段顯示數隻獅子被困在漆黑的倉庫內，獵人從車窗伸出步槍近距離射擊，獅子被槍聲嚇倒不斷來回走避。

「Wild@Life e.V」是一個關注非洲生物多樣性、氣候及保育議題的非牟利組織，工作團隊去年11月前往南非一個「困獵場」，救出了10隻嚴重營養不良的獅子，「牠們受虐的情況令我們很震驚，要花很多功夫去拯救到這些獅子。」

團隊成功向當局申請到相關文件，把獅子運離困獵場，前後花了近10小時。有成員指出，該批獅子長期未能接觸到草原，且被困光線昏暗的地方，因此顯得非常緊張，在運送前要先注射鎮定劑，「我們馬不停蹄地工作，用拖車將牠們送去保護區重新學習如何做獅子」。10隻獲救的獅子現均住在舒適的庇護中心內，不會再被分開。

「Wild@Life e.V」指出，困獵（canned hunting）比傳統的狩獵更殘忍，動物會被放進一個範圍內，獵人坐在車上任意選擇目標開槍，動物根本無法離開，生存機會幾乎接近零，「例如獅子被困在窄小惡劣的環境中，沒有足夠食物，有些困獵場甚至會把雄獅放在一起，好讓牠們搏鬥，為的是令牠們滿臉傷痕。」

這種困獵活動在南非大受歡迎，發展迅速，估計目前有數以千計的獅子被養殖在超過160個困獵場內。

延伸閱讀：

【獅骨無存】南非獅子遭獵殺取骨成中藥材　專家警告細菌傳染風險

蘇丹非洲獅營養不良病到皮包骨　網民聯署盼拯救

文章授權轉載自《香港01》

南非

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