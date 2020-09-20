聽新聞
test
0:00 / 0:00
為何路上推車都坐狗狗？ 內行網友曝解答：真的有必要啦
近幾年走在路上可能會發現一個有趣現象，路人推車中坐「狗狗」的機率，竟比嬰兒還高！不過就有網友好奇，「為什麼狗要坐推車？」難道真的只是因為「好狗命」嗎？有網友給出專業解答。
網友在PTT八卦板上發表自己的疑惑，「現在的人為什麼那麼喜歡給狗坐推車？以前在路上看到推車的，裡面都裝寶寶，現在大概有一半都裝狗。我看那些狗狗都很健康，有時候放下來，四隻腳跑得比不常出門的宅宅還快，是有坐推車的狗狗比較潮嗎？」
給狗狗坐推車的行為有許多人無法理解，不過就有養狗人士跳出來解答，其實真的有許多苦衷，「夏天的地板溫度太高，不適合讓狗用走的」、「因為很多地方要把寵物『裝』起來才能去，包含捷運」、「有些餐廳規定寵物要放寵物籃或推車上才給進，沒必要的話沒人會想推一台推車出門」、「如果在外出遊時間長，推車也能讓狗狗休息，逛夜市也不怕被踩到跟防止牠亂撿東西吃」。
綜合網友點出的因素，不外乎「許多公共場所和大眾運輸工具不讓狗狗落地、地板燙不適合狗狗行走、人多的地方不用擔心狗狗會被踩到、狗狗視力不好，以及老狗行動不便」等原因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言