為何路上推車都坐狗狗？ 內行網友曝解答：真的有必要啦

近幾年走在路上可能會發現一個有趣現象，路人推車中坐「狗狗」的機率，竟比嬰兒還高！不過就有網友好奇，「為什麼狗要坐推車？」難道真的只是因為「好狗命」嗎？有網友給出專業解答。

網友在PTT八卦板上發表自己的疑惑，「現在的人為什麼那麼喜歡給狗坐推車？以前在路上看到推車的，裡面都裝寶寶，現在大概有一半都裝狗。我看那些狗狗都很健康，有時候放下來，四隻腳跑得比不常出門的宅宅還快，是有坐推車的狗狗比較潮嗎？」

給狗狗坐推車的行為有許多人無法理解，不過就有養狗人士跳出來解答，其實真的有許多苦衷，「夏天的地板溫度太高，不適合讓狗用走的」、「因為很多地方要把寵物『裝』起來才能去，包含捷運」、「有些餐廳規定寵物要放寵物籃或推車上才給進，沒必要的話沒人會想推一台推車出門」、「如果在外出遊時間長，推車也能讓狗狗休息，逛夜市也不怕被踩到跟防止牠亂撿東西吃」。

綜合網友點出的因素，不外乎「許多公共場所和大眾運輸工具不讓狗狗落地、地板燙不適合狗狗行走、人多的地方不用擔心狗狗會被踩到、狗狗視力不好，以及老狗行動不便」等原因。