飼主忘開防手震拍奔跑中獵犬 「歪嘴、甩舌崩壞照」笑翻10萬人

拍照技術很重要！日本有一名毛小孩飼主，他帶著愛犬小麥到公園散步，突然心血來潮拿手機想要捕捉小麥散步的樣子，沒想到小麥跑步速度太快，加上可能沒有開到防手震功能，拍下來的畫面都是歪嘴甩舌的崩壞模樣，一系列的崩壞照放上推特爆紅，笑翻無數網友，讓飼主趕緊放上麥的萌照表示：「牠實際上是超級美少女啦！」

日本推主@inekaratukutta養的毛小孩麥，平常就相當好動，日前帶著牠到公園散步時，一時興起拿起手機想記錄當下，沒想到因為麥太活潑好動，加上可能忘了開防手震，拍下來的照片都是撕牙裂嘴的崩壞照，笑翻網友，飼主也趕緊放上麥平常的生活照澄清：「麥實際上是超級美少女啦！」

小麥平常很喜歡跑步，也很喜歡追鳥。 圖／@inekaratukutta推特

這系列照片笑翻無數網友，5天時間已經有2萬人轉推，10萬人按喜歡，網友也紛紛留言笑說「很可愛，太有趣了」、「我太喜歡第二張了」、「不管看多少次我都忍不住笑意」、「跟我預期的樣子不一樣」、「怎麼可以拍得這麼醜」、「喜歡這種崩壞照，超級療癒」。

麥是獵犬的一種，有著雪白柔順的毛髮，和一雙有神的大眼睛，飼主表示牠平常活潑好動，很喜歡跑步，平常愛好是「追鳥」，飼主表示當初剛送走前一隻毛小孩，他很難過，於是到了縣內的保護組織參觀，就在這時見到了麥，本來是不打算養獵犬品種，但看到麥這麼開朗有活力，決定領養，讓牠成為一家人。