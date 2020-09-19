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小海豹跳進橡膠皮艇共划 夫妻被萌翻：牠很享受

聯合新聞網 / 綜合報導
小海豹被皮艇吸引，自己爬上去與丹妮絲一起划船。圖擷自Daily News
小海豹被皮艇吸引，自己爬上去與丹妮絲一起划船。圖擷自Daily News

從事野外運動若能遇到友善的動物近距離接觸，應該會讓不少民眾為之瘋狂。英國一對夫妻近期在港口划橡膠皮艇時，意外引來一隻小海豹，海豹好奇地爬上他們的皮艇上，一同划船，模樣相當可愛。夫妻兩人也感到相當驚訝，因為海豹通常會因害羞遠離人，不過這隻海豹卻樂在其中，相當享受。

根據「每日郵報」報導，丹妮絲（Denise Walter）和丈夫亞當（Adam）在巽德蘭海岸（Sunderland coast）洛克港（Roker Harbor）划橡膠皮艇，在返回海港時一隻小海豹跳上了皮艇，丹妮絲說「正當我們要折返時，我突然感覺到皮艇的後方被拍了一下，所以我轉身看到小海豹爬了上來」，她和亞當感到震驚，亞當說「這是一次獨特的經歷，海豹往往會因害羞而遠離人」。

小海豹被皮艇吸引，自己爬上去與丹妮絲一起划船。圖擷自Daily News
小海豹被皮艇吸引，自己爬上去與丹妮絲一起划船。圖擷自Daily News

事後，丹妮絲和亞當檢查小海豹有無受傷，試著搖晃皮艇讓牠回到大海，而巽德蘭海岸的經理邁克（Mike）也將小海豹帶上岸檢查身體狀況，一旦確定無虞就會將牠放回水中。丹妮絲表示「在嘗試將我的皮艇換成邁克的皮艇之前，牠似乎真的很享受，對我來說，這是一次非常奇妙的經歷，我認為這隻小海豹樂在其中」。

夫妻 英國

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