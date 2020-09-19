幼犬遭石膏封成「木乃伊」遺棄 滲入眼致失明、多處骨折

中國大陸近日發生1宗恐怖虐狗事件，有黑心主人竟然將出生不久的小狗「加工」後遺棄路邊！日前，北京1名動物義工在天橋上發現1個紙箱，內裏有1頭用紙包裝的小狗，全身有塗上奇怪白色物料。小狗送院後證實身上被石膏及建築物料覆蓋緊封，獸醫要慢慢幫牠清理，可惜牠已失明及多處骨折。救助小狗的義工稱幫助動物已10年，從未見過如此惡劣行為，兇手更將用來虐狗的建築物料放在紙箱內，根本是想殺狗。網民獲悉事件都極度憤怒，狠斥兇手禽獸不如！

事發本月14日，有小狗被人遺棄在北京清河毛紡路一處天橋上，紙箱就寫上「領養小狗」4個字，但箱裏卻只有1個包裝袋，從片段可見，內裏原來包了1隻狗狗，身體被灰白色奇怪物質封着，僵硬得不能動彈。

經常救助流浪動物的蘇女士剛好路過現場，最初還不知道蓋在狗狗身上的是石膏，還以為是麵粉，只是有些人做的無聊惡作劇，就趕緊把小狗送到醫院。醫生看了狗狗一眼，就說牠身上的不是麵粉，應該是石膏和建築物料快粘粉，明顯是惡意塗在狗狗身上，就連眼睛上都有。

獸醫指狗狗身體多處骨折，尾巴已折斷，後腿無法站立。（微博影片截圖）

蘇女士還發現那兇手還將用過的快粘粉的袋放在裝狗的紙箱內，大罵涉事人非常狂妄，充滿惡意。狗狗清理完全身的石膏後，醫生還幫牠做了檢查，相信牠只有約3個月大，尾巴已經斷了，身上有不少外傷，爪子有2處骨折，眼睛因石膏長時間糊進去，視網膜因此被毀，相信無法康復，而現時後腿亦無法站立。

醫護徒手清理完狗狗身上石膏後，再用棒子慢慢幫牠清走滲入眼睛內的石膏，終於看到一點小狗原本的啡色毛髮，可惜其眼睛已經難以掙開，只能躺在籠子內休養。蘇女士說自己從事救助動物的工作已10年，見過各種各種惡劣虐待動物的事，「但是這樣的事情還是第一次」。

延伸閱讀：

訓犬師被哥基攻擊 咬人可以無徵兆？圖解狗狗30種動作表達的意思

單身狗必讀表白攻略：7句最穩陣示愛台詞 決戰前先試探對方心意

文章授權轉載自《香港01》