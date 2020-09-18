朕不允許！喵星人阻郵差送信 網友實驗：真的會擋

當郵差送信或包裹時，總可能碰上各種無法投遞的意外狀況。近日一位日本網友就分享，郵差到他家投遞失敗，理由竟然是因為他家的貓。

根據日本媒體「grape」報導，一位日本網友「Kosei Yutaka」在他的twitter上分享，某日他回到家中時，發現夾著一張「郵遞物等不在聯絡票」。這張票代表郵差曾經來訪，但因為某些原因的關係，沒有辦法投遞成功。

該網友檢查到底是甚麼原因，卻見郵差留下「因為有貓所以放不進去」的字樣，搞得他一頭霧水。於是親自實驗，假裝自己來送貨的，嘗試將物品塞入大門的郵箱縫中。沒想到這時伸出一隻「貓手」，極力阻擋他送東西進去，證明郵差確實會因為貓的關係無法送信。

對於喵星人這個舉動，其他網友們也紛紛笑稱「完全可以理解郵差為何放棄」、「超可愛的，想必郵差也覺得沒必要硬塞吧」。還有其他養貓的網友也做實驗，發現自家的貓真的也會守在大門前，虎視眈眈盯著郵箱孔。也有網友碰到相同狀況，乾脆另外DIY郵箱一勞永逸。