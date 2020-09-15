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愛犬在家中暗角翻出「黃金」 男一看驚呼：兩年的心血沒了！

香港01 / 撰文：胡巧欣
一名男網友養了2年的昆蟲寵物，險些被愛犬給毀了。圖擷自爆廢公社公開版
一名男網友養了2年的昆蟲寵物，險些被愛犬給毀了。圖擷自爆廢公社公開版

狗狗有著驚入的洞察力，時不時搜索到藏在暗角的物品。

日前，台灣有位飼主放任唐狗和柴犬在家裏玩耍，突然傳來一聲巨響。爸馬上起身查看，發現小黑翻出他偷藏起來的「黃金」，還一臉得意地跟他炫耀！爸不禁驚呼：「2年心血沒了！」

居住在台灣的狗主董中成家裏養了兩隻狗狗，分別是柴犬「google」和唐狗「妹妹」。日前（9月11日）董中成專注地在客廳玩手機，放任兩隻狗狗在家裏玩耍，沒想到，他滑一滑手機便差點惹來千古恨。

他在facebook接受《香港01》訪問時指出，兩隻狗狗玩耍途中，突然傳來東西掉落的聲音，「我前去查看，發現牠在抓箱子。」妹妹還一臉得意地炫耀牠翻出來的「黃金」。他不禁驚呼：「被弄翻，2年心血差點沒了！」

「小屁孩！這不是給你玩的橡膠玩具啦！」爸及後在facebook群組「爆廢公社公開版」發文抱怨，不到一天已經有3千多位網民點讚，大部分網民都對這「黃金」的真實身分感到超好奇，部分留言指：「好漂亮的金色」、「我一開始以為是特殊造型的小熊軟糖」。

延伸閱讀：

狗繩很重要｜柴犬散步遇3犬沒牽繩　媽即時反應讓網民超感動

明明一起成長　5個月後虎斑迫爆電單車　柴犬哥委屈擠夾縫生存

文章授權轉載自《香港01》

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