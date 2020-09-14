大貓熊圓寶學走路 往前「划」動模樣超萌

台北市立動物園大貓熊「圓寶」今天78日齡，體重達4592公克。現在「圓寶」的活動時間稍微多一些，身體也開始可以微微向前移動，有時還會轉彎，雖前後肢力量還不足，常常是前進三步後退兩步，但卻已經是「圓寶」的一「大」步了。

保育員表示，現在「圓寶」的活動時間比之前稍稍多一點，有時會睜開圓滾滾的雙眼觀看周圍，身體也繼能翻身之後開始可以向前移動，有時還會轉彎，但前後肢的力量仍明顯不足，移動的方式比較像是「用划的」，偶爾還會有「抬頭」的動作，但「圓寶」的「電量」非常低，常常瞬間「斷電」。

動物園表示，大貓熊寶寶每日最重要的功課就是「吃飯、睡覺、拉粑粑」，現在圓寶的活動力已經大有進步。另外，大家關心「圓寶」目前耳朵的發育狀態，根據保育員近身觀察，目前她耳朵開始出現分泌物，所以應該離聽得見聲音的時間不遠了。

保育員說，大貓熊幼仔的耳朵從一出生呈現顆粒狀，慢慢發育成扁圓狀，接下來逐漸演變成體的型態，平均在2.5個月左右開始能夠聽得到聲音。