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台北布拉格聯姻傳喜 馬來貘貘芳寶寶花紋像極小西瓜

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
2018年自捷克布拉格動物園引進的雄性馬來貘「貘克」當爸爸了。台北動物園的「貘芳」首度懷胎，昨天順利產下一隻男寶寶，母子均安。圖／台北市立動物園提供
2018年自捷克布拉格動物園引進的雄性馬來貘「貘克」當爸爸了。台北動物園的「貘芳」首度懷胎，昨天順利產下一隻男寶寶，母子均安。圖／台北市立動物園提供

台北與捷克布拉格動物園的保育合作有成果。2018年自捷克布拉格動物園引進的雄性馬來貘「貘克」當爸爸了。台北動物園的「貘芳」首度懷胎，經過13個多月的懷孕期，昨天順利產下一隻男寶寶，母子均安。

保育員表示，「貘芳」在9月13日8點23分左右順利產下小仔，新生寶寶體重5.1kg，深褐色的身軀布滿白色花斑及條紋，像極了深褐色的小西瓜，跟黑白兩色的爸爸、媽媽有很大的差異。

保育員說，馬來貘寶寶可愛的保護色，大約會在2個月內就會慢慢轉變，約6個月才會變成跟爸媽一樣的黑白色外觀。保育員也觀察到新生寶寶已經順利自行站立，並在媽媽「貘芳」照顧下喝到初乳，讓大家放心不少。

動物園表示，保育員是在今年8月底，陸續觀察到「貘芳」各項產兆，便開始為了迎接新生命做準備，終於在9月13日上午8點半左右盼到貘寶寶的誕生。可愛的幼仔經獸醫檢查確認，體重及吮乳行為皆正常，是個標準「貘範生」。

為永續馬來貘域外族群及保存遺傳多樣性，台北市立動物園透過參與歐洲物種保育計畫(EEP)， 2018年從捷克布拉格動物園引進雄性馬來貘「貘克」，並在2018年7月初讓「貘克」與園內的電影童星「貘芳」混群交配，同年9月獸醫師利用超音波檢查確認「貘芳」要當媽媽了。

動物園表示，「貘芳」的懷孕過程經過13個多月，今年8月底，保育員觀察到「貘芳」出現產兆行為，但卻遲遲不見生產行為，因為這是「貘芳」的首胎，讓保育員們都戰戰兢兢，每天挑燈夜戰監測她的各項外觀與生理變化，連在動物園路上遇到雨林區的保育員時都是以「生了嗎?」當作問候語。

至於新生貘寶寶的爸爸、媽媽來頭可都不小，除有來自捷克布拉格的小鮮肉爸爸「貘克」，媽媽「貘芳」可是曾在2010年拍過李安大導演「少年Pi的奇幻漂流」的童星。「貘芳」初期對於「貘克」的出現不感興趣，好在年輕又活潑的「貘克」持續主動示好，成功打動「芳心」，才順利完成延續域外族群的任務。

新生寶寶體重5.1kg，深褐色的身軀布滿白色花斑及條紋，像極了深褐色的小西瓜，跟黑白兩色的爸爸、媽媽有很大的差異。圖／台北市立動物園提供
新生寶寶體重5.1kg，深褐色的身軀布滿白色花斑及條紋，像極了深褐色的小西瓜，跟黑白兩色的爸爸、媽媽有很大的差異。圖／台北市立動物園提供

動物園 捷克

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