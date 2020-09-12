老鼠偷吃大麻葉嗨到昏倒 勒戒數天後成功戒毒野放

大麻在台灣屬於毒品，持有和販賣都是違法行為，不過在一些國家大麻卻可合法持有。加拿大一位居民在家栽種大麻葉，未料有隻老鼠闖入連兩天啃食大麻葉，神智不清翻肚躺在葉片中，居民見狀後決定幫老鼠戒毒，將牠關在密閉玻璃盒內，期間牠出現腹痛的症狀，但經過數天的勒戒後，老鼠最終成功戒毒被野放。

根據「每日郵報」報導，加拿大新不倫瑞克(New Brunswick)省可以合法持有大麻，沙利文（Colin Sullivan）在家中種植，未料卻有老鼠連兩天闖入啃食大麻葉，沙利文將事件經過分享在個人臉書，只見沙利文PO出的照片，老鼠翻肚躺在大麻的莖葉中，看起來昏昏欲睡。沙利文表示「他沒有了一隻耳朵，他可能在對他的創傷後壓力症候群（PTSD）實施自我藥物治療，但我認為是時候進行干預了」。

沙利文趁老鼠睡著時將牠放進玻璃盒內，對他實施戒斷的程序，沙利文說「對我們的小伙伴來說，牠經歷了艱難的一天，儘管有腹痛和噁心的症狀，但我想牠會完全康復的」，老鼠每天食用的大麻慢慢減少，幾天後牠成功戒除了毒癮，沙利文選擇將牠野放，他說「我曾經是幫牠打開籠子的人，但是牠讓自己自由的，珍重再見我的朋友，直到我們再次相見」。