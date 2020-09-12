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駕駛25年！首見五色鳥搭霸王車 台鐵司機還原奇遇經過
平溪線奇遇又一遭。擁有25年台鐵平溪線駕駛經驗的司機員陳振芳說，今天上午6時許行駛在望古站時，有隻五色鳥「無票上車」，而且還霸著天王座（駕駛座旁的兩個座位，視野最佳）。讓他剛擦好的玻璃又多了添加物，這也是他在台鐵首度碰到這樣的狀況。
陳振芳接受本報採訪時還原事發經過。他說，平常開平溪線頂多會有蜻蜓、蝴蝶等昆蟲飛進車內，也曾在窗外看到蝙蝠，「五色鳥飛進來是第一次」。他今天上午6時開著最早從平溪回來的車，因為有開窗戶，經過望古站時，有隻五色鳥從頭上飛進來，然後停在玻璃窗上。
陳振芳說，為了怕五色鳥在裡面排遺，在十分站時便把五色鳥抓出去，結束了這段奇遇。
事實上，這不是陳振芳第一次遇到「不速之客」。今年2月他駕駛前往菁桐的區間車，行經望古和嶺腳站間，從車窗看到一隻垂死掙扎的山羌，躲在草叢裡正在發抖、滿身是血，推估下肢不小心遭前幾趟列車撞擊。他當下決定停車，並下車用毛巾將之包裹後抱上列車，在回送時送到十分車站，通知站員聯絡動保協會協助處理。
另外去年6月在大華和十分站間，陳振芳看到三隻孔雀大搖大擺走在前方的鐵軌上，當時他刻意刻意放慢速度，一邊按著喇叭，就是希望這群超萌的不速之客能夠趕緊離開，不過孔雀依舊按照自己的步調，在鐵軌上散步。他為了不傷害孔雀，只好讓列車延誤五分多鐘進站。
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