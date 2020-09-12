演員扮墜馬倒地後一隻流浪狗衝來 暖心劇情神展開

有人倒地，沒想到路邊突然衝出一隻流浪狗！土耳其一場街頭表演中，男演員Uzunsoy表演墜馬的一幕，他躺在地上氣喘吁籲，連眼睛都閉上了。沒想到從舞台的一角，突然一隻流浪狗跑了過來。

沒想到從舞台的一角，突然一隻流浪狗跑了過來。（影片截圖：Facebook@Kocaelivizyon.com）

狗狗嗅聞兩下之後，就把頭靠在Uzunsoy的脖子上，看起來特別關心這個「受傷」的陌生人。一開始Uzunsoy還以為是助演的同事，沒想到後來發現毛茸茸的，真的讓人出乎意料，心裡都快融化。

流浪狗不斷磨蹭。（影片截圖：Facebook@Kocaelivizyon.com）

不過Uzunsoy的同事立刻過來，準備帶走這個不合時宜的「角色」。然而流浪狗不停掙扎，彷彿把Uzunsoy當作自己主人一樣，非要守在身邊，不停用爪子亂踢拒絕。不過最後還是被人帶走，演出繼續。

Uzunsoy對這隻從未見過的流浪狗念念不忘，演出後隔天又回到現場尋找，希望能幫狗狗找個新家。不過當地人說這隻狗狗經常在附近出沒，Uzunsoy相信自己每天過來尋找，一定能找到這只天使一般的狗狗。

一般流浪狗受到過人類的驅趕，都不會主動靠近陌生人，但在土耳其又很不一樣。2016年的紀錄片《愛貓之城》（Kedi）展示了土耳其人對待流浪貓的態度，但其實他們對流浪狗並不比貓咪差。就寵物醫生的話說，這些流浪貓狗可能會傳播寄生蟲，所以保證這些動物的健康，就是保證人的健康。超過145萬隻流浪貓狗，經過寵物醫生統一做驅蟲疫苗，完成標記後放歸原地。

所以根本不用擔心流浪貓狗的疾病問題，附近居民也不會過度排斥，反而把牠們當成鄰居一樣。在土耳其伊斯坦布爾，甚至有一隻獸醫巴士每天在街道之間穿梭，為流浪貓狗提供食物和醫療護理。土耳其人對待流浪狗的態度，讓流浪狗也抱以好意，看到有人受傷倒地反而上去幫忙。被趕走時反而一副依依不捨的樣子，估計很少被人這樣驅趕。

國內不少流浪狗被人驅趕傷害，對人不一定會友好，突然接近反而會覺得你是要傷害牠。就算流浪狗接受你的餵食，如果你不熟悉狗的肢體語言，也不要貿貿然靠近。對流浪狗來說，吃東西是本能，咬人保護自己也是本能。不要最後被警惕的流浪狗咬了，卻責怪牠性格惡劣活該流浪。

如果一開始流浪狗一直轉頭離開躲閃，證明牠不想跟你有太多互動，你們之間的信任度不夠。最好多餵食幾次，讓牠知道你沒有而已。等一段時間後，狗狗覺得你沒有惡意，牠會主動靠近，這時慢慢跟牠互動才不容易受傷。

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文章授權轉載自《香港01》