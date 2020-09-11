喵星人躲長椅下！楚楚可憐的「它」 狠心騙了貓奴的感情

低薪時代，結婚養小孩太花錢，愈來愈人改養寵物陪伴解孤單。偶爾走在路上，見到可愛的貓狗，都會忍不住多看一眼，或試著逗逗牠們。但這隻貓卻藉著楚楚可憐的神情，狠狠的打擊了一位愛貓的女網友，令她忍不住飆粗口。原因讓網友直呼「不要欺騙貓奴的感情」。

一位女網友在《爆怨公社》發文表示，走在路上時，遠遠看見有隻可愛的貓咪躲在路旁的長椅下，貓咪張著水汪汪的大眼睛，楚楚可憐的表情，讓她加快腳步上前關切。但當她走近後，才發現原來這隻可愛的貓竟「只是一顆石頭」，讓她忍不住大飆粗口。

貼文笑翻逾8千位網友，紛紛回應「超像的」、「不要欺騙貓奴的感情」；安慰上當的原PO「其實喵喵被石化了」、「他被關在那五百年了」、「請撥反詐騙諮詢專線165」。也有許多人讚賞這顆彩繪石作品，「太有想像力了」、「很仿真耶！撿回家」，建議「帶回家養」。

依網友回應，這顆可愛彩繪石頭貓，是位在高雄市橋頭地方法院入口的人行道上，有機會經過的話，不妨多留意一下喔。