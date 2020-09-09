三公尺巨蟒吞「整頭鹿」下肚 疑受驚吐出獵物後離奇死亡

蟒蛇是自然界中讓人聞風喪膽的殺手，因為牠不但攻擊性強，還能吞下比自己大好幾倍的獵物。日前在印度就有一條吞下整頭鹿的蟒蛇，但因在吞下獵物後的體型太過巨大，被村民誤以為牠是吞下嬰兒而遭圍觀，在進食中被打擾的蟒蛇隨後就把鹿屍吐出，並在不久後離奇死亡。

據印度媒體《印度時報》指出，在印度北方的阿姆羅哈（Amroha）有當地村民發現了一條「長達3公尺且身型異常巨大」的蟒蛇，讓村民懷疑牠可能吞下了嬰兒，在消息傳出後不但引起村內恐慌，更在這條巨蟒旁聚集不少人圍觀，而巨蟒也因為吞食獵物後，行動不便，遭到民眾的包圍。

起初在當地警方及林務單位到現場時，四周圍觀的村民要求解剖這條蟒蛇，想知道牠究竟吞下什麼東西，但依照相關單位的分析結果則說明只是吞下了大型的野生動物，而非嬰兒，因此拒絕這項破壞生態的提議。

最後，一群人也將這隻蟒蛇拖到恆河旁釋放，但疑似巨蟒受到過度驚嚇，當場吐出了剛吞下的整頭鹿的屍體，並且隨即離奇死亡。林務單位的工作人員蘇巴什（Subhash Chaudhary）表示，目前正在調查巨蟒突然死亡的原因，推測有可能與吐出來的鹿有關。