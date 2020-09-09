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影／雨太大！母豹帶幼豹到農寮避難 一住就是六天

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
跑到農寮躲雨的母豹替4隻剛出生的幼豹餵奶。法新社/ECO ECHO FOUNDATION
跑到農寮躲雨的母豹替4隻剛出生的幼豹餵奶。法新社/ECO ECHO FOUNDATION

印度目前處於雨季，1隻母豹帶著4隻剛出生的幼豹跑到一處人類的農寮躲雨。獲報的動保團體立刻行動，一方面在農寮設置監視鏡頭，一方面安撫害怕獵豹就此住下的農民，最終雙方相安無事，獵豹一家也在6天後平安離開。

監視畫面可見，動保人士趕到時，幼豹就窩在樹枝旁邊，母豹則不見蹤影，隨後就拍到母豹回到農寮照顧幼豹與餵奶的畫面，母豹還一度直盯著監視鏡頭，然後跟幼豹一起躺在防水塑膠布睡覺。最後，母豹將幼豹逐一叼出農寮，帶到農民架設的柵欄外側，一家重返森林。

Eco Echo基金會（Eco Echo Foundation）的伊耶（Arun Iyer）告訴法新社，由於雨下得太過突然，促使母豹帶著幼豹從附近的山丘遷到農寮。他們接到農民來電後，立刻趕到並安裝監視鏡頭觀察4隻幼豹，確保牠們不會受到打擾或傷害。

伊耶表示，該處農寮可擋雨，又能保護幼豹。他們跟有關部門開會討論後，決定保持原狀，等獵豹在雨勢停歇後自行回歸大自然。

據指當地不常見到獵豹出沒，更是農民首次目擊，但距該處約10公里遠的地方有獵豹的蹤跡。目前研判可能是某種干擾或尋求避雨，才導致母豹輾轉跑到農寮。

印度Eco Echo基金會發現剛出生的幼豹在一處農寮躲雨。法新社/ECO ECHO FOUNDATION
印度Eco Echo基金會發現剛出生的幼豹在一處農寮躲雨。法新社/ECO ECHO FOUNDATION
跑到人類農寮躲雨的母豹直盯著監視鏡頭。法新社/ECO ECHO FOUNDATION
跑到人類農寮躲雨的母豹直盯著監視鏡頭。法新社/ECO ECHO FOUNDATION

農民 印度 動保團體

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