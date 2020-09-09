心碎！幼象遭車撞死倒路邊 象媽媽想「搖醒」屍體不肯離去

馬來西亞柔佛州（Johor）一隻年幼小象上周二（1日）行經馬路時不幸被一輛車撞倒，當場身亡，象媽媽一直守候在屍體旁邊不願離去，且多次嘗試用象鼻「搖醒」幼象，場面令人動容；象媽媽後來一度試圖攻擊其他駛經現場的司機，警方遂朝天開槍將牠嚇走。

事發於柔佛州馬崴路（Jalan Mawai）附近，網路影片顯示，一隻幼象倒臥在馬路邊的叢林，明顯死亡，象媽媽守候在旁並多次用鼻猛搖屍體，似乎想「搖醒」幼象，久久不願離去。目擊者聲稱，當時正準備去摘菜，卻見到一隻大象長時間站在路邊，於是帶著疑惑走近一看，才發現大象旁躺了一具小象屍體。

象媽媽後來不斷在馬路邊徘徊，期間曾突然掉頭緊追一輛路過的汽車；警方持獵槍抵達現場後朝天開槍，象媽媽終被槍聲嚇跑，走回樹林中。估計遭撞死的幼象年約1至2歲，而肇事車輛的車頭雖嚴重損毀，但司機並無大礙；警方強調，由於母象對路過的車輛產生敵意，甚至試圖攻擊在場民眾，因此才發射獵槍將牠趕走。

不少網友對象媽媽的遭遇感到心碎，「太慘不忍睹了，眼睜睜看著親人去世」、「感覺牠是在向人求助，警方做法很無情」、「司機一定要注意行車速度，尤其是在經常有動物出沒的地帶」；也有人留言表示，當局不斷興建道路和房屋，令許多動物失去棲息地，因而導致發生類似的悲劇。

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文章授權轉載自《香港01》