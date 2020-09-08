母虎鯨頭頂幼鯨屍17天游1600公里 2年後再產子重拾母親身分

加拿大一條約21歲的雌性虎鯨曾於2018年被發現因捨不得幼鯨夭折，在卑詩省（British Columbia）外的薩利希海（Salish Sea）用前額頂住幼鯨屍身游了足足17天；位於美國華盛頓州的「Center for Whale Research」研究中心周日（6日）表示，這隻虎鯨的編號為「J35」，如今已重拾母親身分，再度迎來新生命。

這隻被取名為「塔勒奎」（Tahlequah）的雌性虎鯨，在2010年先是產下編號「J47」的幼鯨，其後又分別在2010年及2018年產子，可惜只有「J47」存活下來。2018年，研究員發現塔勒奎的幼子出世僅半小時便夭折並沉落海，塔勒奎竟用前額頂住幼鯨屍體，在薩利希海一帶徘徊了逾17日，游了約1600公里的才願放手。

研究員當時很擔心這趟「悲傷之旅」會嚴重影響塔勒奎的健康，資深科學家巴爾科姆（Ken Balcomb）說，塔勒奎所表現出的悲傷很不尋常，「我們知道傷心的鯨魚媽媽一般會帶著夭折了的幼鯨約1日，雖然也有過數日的個案，但17日絕對是最長的守喪紀錄」，所幸後來證實塔勒奎並無大礙。

「塔勒奎」今年再度產下一隻健康又有活力的幼鯨，重拾母親身分。圖擷自 臉書粉專Center for Whale Research

今年7月，研究員利用無人機拍下塔勒奎的照片，發現牠腰部脹起，判斷是再次懷孕；後來科學家果然見到塔勒奎與一條編號「J57」的幼鯨一同暢泳，「由於牠（幼鯨）的背鰭呈現直立，而這通常須時1至2日，因此牠的出生日大概在本月4日」。

研究員指出，雖然未知幼鯨的性別，但牠看起來相當健康且充滿活力。然而，由於糧食短缺、船運交通及海面污染等因素，鯨魚懷孕失敗率極大，幼鯨的死亡率更高達40%，加上塔勒奎曾經有過兩次失敗的育嬰經歷，研究員擔心牠很可能會再次失去幼鯨。

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文章授權轉載自《香港01》