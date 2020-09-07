大貓熊圓寶眼睛圓滾滾 視力逐漸增強好奇找光源

大貓熊「圓寶」今天71日齡，保育員觀察，最近「圓寶」眼睛已較剛開眼時明亮，每天抱著圓寶穿過走廊量體重時，牠都會自己努力抬頭，望向建物頂部照明光源的方向，但視線還不會聚焦注視身旁物件或是跟隨移動的物體。

另外，獸醫師最近一次健檢，以手電筒檢查圓寶眼睛，「圓寶」的瞳孔會隨著光線變化收縮或是閉上眼睛，相信再過不久，「圓寶」就可以像爸爸、媽媽還有「圓仔」姊姊一樣，睜著雪亮的大眼睛盯著人瞧。

動物園表示，新生大貓熊寶寶的雙眼是緊閉的，約30日齡時，眼瞼處開始有分泌物滲出，說明寶寶的上、下眼瞼已經分離，約45日齡左右才會睜開眼睛，這時期如果在大貓熊寶寶眼前4公分處晃動手指，可能會有眨眼的反應，但必須等到90日齡之後，大貓熊寶寶視力逐漸增強，才能看到1公尺遠的物體。

「圓寶」是在出生第47天睜開眼睛（姊姊「圓仔」是第42天睜開眼睛）。每天早上當保育員將她從竹床上抱起，帶出來秤體重時，「圓寶」會微微的睜開眼睛，似乎是想要看清楚誰擾亂她的清夢，順便張嘴捲舌打個哈欠、並伸展一下四肢，只是沒幾分鐘的時間，「圓寶」就會像是電池沒電了一樣，又默默地睡著，安心地任由保育員叔叔或阿姨們擺布。

保育員表示，一般認為熊科動物的感官能力以聽覺及嗅覺較佳，視力通常不太好，但根據研究顯示，其實有些熊科物種具有一定程度的視覺辯色能力，大貓熊便是其中的一個例子。