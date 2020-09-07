她拜拜疑「誰在樹上綁蝴蝶結？」 網解答：月神降臨了

中元節到了，不少人普渡拜拜祭祖，有網友日前去九華山拜拜時，驚見樹上有一個很像「風箏」的奇怪生物，原以為是有人在樹上綁了蝴蝶結，細看才發現是一隻蛾。其他網友解答這是「長尾水青蛾」，又稱月神之蛾，由於體型龐大，導致不少人誤會以為是風箏、魟魚、青蛙等。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「前幾天去九華山拜拜，以為樹上怎麼有人綁一個像蝴蝶結的東西，結果一看居然是一隻蛾，而且好美哦」。

其他網友則解答，此種蛾為長尾水青蛾，主要分布於東亞至南亞一帶，與所有的天蠶蛾科物種一樣，長尾水青蛾的成蟲並沒有具功能的口器，所以牠們破蛹之後無法進食，一般只有數天到一周的生命。

長尾水青蛾擁有「月神之蛾」的稱呼，雄蛾展翅大約6.3至6.5公分、雌蛾則是6.5至7公分，主要分布於台灣高海拔山區，數量相當稀少，不過從該網友拍攝的照片來看，這隻長尾水青蛾體型相當龐大，就像是面風箏似的。

該張照片引發網友熱議，網友留言「好大隻喔！」、「快說喔，你那隻怎麼特別大隻」、「不是風箏卡在樹上嗎？」、「我還以為是魟魚」、「我還以為是風箏勒」、「以為是跳上去卡住的青蛙」。