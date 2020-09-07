生日玩不出花樣？動物園派樹懶、企鵝、海象大喊「專屬祝福」

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聯合新聞網 / 綜合報導
小樹懶Siesta是園區的明星動物，牠個性隨和，擅長抓握和倒吊。現在，也可以派牠在影片中大展身手、傳遞祝福。圖／取自Good News Network
小樹懶Siesta是園區的明星動物，牠個性隨和，擅長抓握和倒吊。現在，也可以派牠在影片中大展身手、傳遞祝福。圖／取自Good News Network

美國線上媒體好消息網（Good News Network）日前報導，第凡恩斯角動物園與水族館（Point Defiance Zoo & Aquarium）推出一項「動物祝福」客製影片服務。顧客花五十美金（約台幣1460元），就能欽點動物錄製一段三十秒影片，向指定者「歡呼」生日、畢業返校、思念、或早日康復等祝福。

鑒於新冠肺炎（COVID-19）疫情，該動物園六月中前全館關閉，至今也只發售限量票券。園方為了籌措營運資金，將企鵝、樹懶、海豹、犰狳、巨型袋鼠、陸龜、海象等明星動物推上攬客第一線，錄製影片為自己賺取加菜金。

影片中，動物管理員帶領動物登場自我介紹後，會轉述顧客希望傳遞的訊息，比方「哈囉XXX，你的朋友OOO很想念你，希望你在疫情期間一切安康！」最後動物會跟鏡頭揮揮手或做個小動作，再搭配數個歡呼聲。片尾，管理員會分享該動物的幾則冷知識。

策展人絲柏汀（Wendy Spaulding）說：「我們希望動物傳遞的歡樂，無遠弗屆。」粉絲薛佛（Michele Schaefer）則驚呼：「這是我看過最有哏的企劃！已手刀下單給我的姊妹了。」粉絲西蒙絲（Naomi Simmons）看了範例影片也表示：「太酷了吧！動物感覺很了解你。」

美國第凡恩斯角動物園與水族館疫情期間為了自救，推出一系列企劃，除了動物祝福影片，近期新企劃是「與鯊魚水裡面對面」：只要年滿八歲，就能由成年人陪同，穿戴潛水設備，潛入水中跟園裡鯊魚親密接觸。

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