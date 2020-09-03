馬國流浪狗遭惡作劇慘變「跳跳虎」 網氣炸：不是玩笑是虐待

馬來西亞一隻流浪狗因遭他人惡作劇，被漆成有如「跳跳虎」的外觀，近來牠的照片在網路上被廣傳，引來當地動物愛好者及動物權利組織連聲撻伐。

根據外媒《每日鏡報》報導，當地動物權利組織在臉書PO出馬國街頭一隻流浪狗被塗上顏料的照片，只見流浪狗的毛髮由亮橘底色及黑條紋組成，像極了卡通人物「跳跳虎」，但目前流浪狗已不知去向。該組織貼文尋求發現流浪狗的民眾，呼籲大家主動告知牠的去向，以便查清這場惡作劇的幕後使者，並提供「神秘報酬」以答謝提供資訊的民眾。

從照片看來，流浪狗的外觀十分搶眼，就像是一隻老虎沿著街道優閒的行走。動物權利組織發言人則認為「流浪狗明顯是受到虐待」，目前也不清楚當地政府是否試圖處理此事件，但該組織將全力追查。

網友們對於流浪狗的遭遇紛紛感到不捨，有人就說「深怕有人會把牠誤認是老虎，而企圖射殺牠，願牠平安」、「惡作劇的人完全沒有意識到這件事到底有多嚴重」、「可憐的狗狗」、「必須盡快把做出這種事的人給抓起來！」、「看牠自己孤單依靠在角落，好可憐的樣子」、「不要虐待動物啊...」。