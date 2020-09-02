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麋鹿中箭負傷逃 隔天現身「報仇」用鹿角刺死獵人

香港01 / 李福源
美國66歲男子戴維（Mark David）於私人土地狩獵時遭負傷麋鹿「報仇」，他被鹿角刺中頸動脈，最終送醫不治。圖擷自臉書YamCo Watch
美國66歲男子戴維（Mark David）於私人土地狩獵時遭負傷麋鹿「報仇」，他被鹿角刺中頸動脈，最終送醫不治。圖擷自臉書YamCo Watch

美國俄勒岡州（Oregon）66歲男子戴維（Mark David）上周六（8月29日）到提拉穆克郡（Tillamook County）一塊私人土地狩獵，以弓箭射中一隻雄性麋鹿，但當下沒有找到鹿的屍體，隔日他再到附近搜索，終發現那隻受傷的麋鹿，但不幸遭鹿角刺中頸部，男子傷重不治。

警方表示，戴維當日射中麋鹿後，一直搜索至入夜都無法找到其下落，只好暫時放棄；隔天上午約9時15分，戴維與地主一同返回現場附近，終於找到中箭受傷的麋鹿，戴維拉弓準備補上一箭，豈料麋鹿即使負傷仍發狂般向他直衝撞過來，戴維頸部動脈遭刺中，地主見狀趕緊進行急救，但戴維傷勢太重，最終不幸身亡。

事後警方以公眾安全為由殺死麋鹿，並把鹿肉捐給當地監獄。不過，網友對此事議論紛紛，有人就說「我認為麋鹿是在報仇，非常公平」、「那男子打獵並非為了食物，只是為了戰利品」、「不明白為何要殺死麋鹿，牠明明是在自衛」、「當地打獵是合法的，用來控制麋鹿數目，因此不應批評那名獵人」、「所以我去打獵一定會帶手槍，以便應對緊急情況」。

俄勒岡州魚類與野生動物部門表示，每年8至9月是狩獵麋鹿的季節，州內約有3400萬畝（約13.8萬平方公里）公共土地可供進行狩獵。位於懷俄明州（Wyoming）的黃石國家公園（Yellowstone National Park）也指出，每年9月初至10月中是麋鹿的交配季節，故在此段期間牠們會變得很危險，遊客要加倍注意安全。

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文章授權轉載自《香港01》

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