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女屋主陽台出現「龐然大物」找警圍捕 巨蜥跳下四樓逃走

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友家突然出現大型蜥蜴，她嚇得上網求助。 圖擷自twipple
日本網友家突然出現大型蜥蜴，她嚇得上網求助。 圖擷自twipple

夏日炎熱陽台上出現昆蟲很常見，但如果出現這個你會怎麼辦呢？日本推特上有張照片瘋傳，女推主一早打開窗簾看到超大隻蜥蜴，就掛在紗門上一動也不動，推主嚇的不知所措發文詢問該怎麼辦，網友推測這隻蜥蜴應該是「澤巨蜥」，推主後來跟警方合力想捕捉蜥蜴，沒想到蜥蜴一躍而下，消失在大家眼中。

根據日媒報導，日本女推主早起時看到陽台有不明生物，一隻巨大的蜥蜴就掛在陽台的紗門上，推主發文詢問網友該怎麼辦，她表示「陽台上有隻像是大蜥蜴的爬蟲類，像是在求救。我本來覺得是誰家寵物逃出來，應該可以輕易捕捉到牠，沒想到牠的野性很強！這隻究竟是什麼啊，希望爬蟲類愛好者可以告訴我」。

網友看了圖片推測，這應該是「澤巨蜥」，又稱水巨蜥，是亞洲最常見的巨型蜥蜴，大多數成年澤巨蜥體長最多為1.5米。推主根據網友提供的情報確認品種後，立刻打給當地衛生機關「保健所」，但保健所拒絕捕捉，只負責澤巨蜥的收容照顧。

推主只好等待警方到來，要與警方一起將澤巨蜥捉起來，就在眾人正要捕捉時，澤巨蜥從四樓陽台上一躍而下，瞬間消失在眾人眼前，推主說「明明就是四層樓，這樣跳下去竟然完全沒事」。事後推主詢問附近鄰居，有沒有澤巨蜥當寵物，鄰居們紛紛對蜥蜴的出現感到震驚，並稱家中沒有養澤巨蜥。

網友看了這段故事也回應「這是生態系統被破壞的結果」、「它比我想像的要大很多」、「這很嚇人，當它飢餓或是興奮時，它有足夠的力量撕碎肉塊，希望澤巨蜥能早日被抓住」、「無論你多喜歡爬行動物，這都太可怕了」、「這是真正的侏羅紀公園」、「像是哥吉拉」、「這絕對是恐龍的倖存者」。

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