鯊魚寶寶「鄙視臉」超有戲 做成表情包被網友大讚：太傳神

大概很少人有機會仔細近看活的鯊魚，有網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一系列鯊魚寶寶表情包，鯊魚寶寶不屑、呆愣、鄙視的表情非常有戲，逗樂一票網友。

網友首先在「爆廢公社二館」PO出一張表情不屑的鯊魚寶寶照，並幽默表示「鯊魚說：看鯊小...還不趕快放林北回海裡！」原PO也特別註明，由於這隻鯊魚是小魚，拍完照之後就放生了。

鯊魚寶寶的表情超不屑。圖擷自 爆料公社

因為小鯊魚不耐煩的表情實在太有戲，深得網友們歡心，於是原PO事後又釣到幾隻表情有趣的鯊魚，拍照並後製了一些文字上去，PO了一篇「鯊魚表情包」，網友看了都表示，「湊一組貼圖我一定買」。

其他網友也認為這顛覆了以往鯊魚凶狠的印象，直呼「超可愛」，「鯊魚寶寶好有戲～～第一次近距離看小鯊魚」、「推鯊魚扭蛋實體化」、「好妙好可愛！眼神跟os很到位」、「表情包OS太精闢了」。也有網友稱讚原PO放生的做法正確，「撈起來沒設備裝也是死，還不如丟回去」。