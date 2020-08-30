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真實版「皮卡丘貓」全身螢光黃 主人親揭染色原因

聯合新聞網 / 綜合報導
泰國有隻通體螢光黃的貓，掀起網友討論。圖擷自FB@mycatYellow
泰國有隻通體螢光黃的貓，掀起網友討論。圖擷自FB@mycatYellow

看過橘貓，但還沒有看過這麼黃的貓！泰國有一隻毛色呈「螢光黃」的貓，因為特殊的顏色像極了皮卡丘，而在網路上掀起討論。不過牠的主人可沒有虐待牠，而是為了幫牠治療黴菌感染，才在牠全身塗上薑黃。

卡邦（Kapuang）原本是隻通體雪白的漂亮白貓，但某天貓主人薩巴馬（Thammapa Supamas）發現牠的身上感染了黴菌，皮膚脫毛紅腫，於是就採較傳統的方式，為牠擦上具有抗發炎以及抗菌效果的薑黃膏治療，為了防止黴菌擴散，就索性將卡邦的全身都塗滿。

不過因為薑黃的顏色較鮮豔且易附著，於是卡邦就暫時從優雅的白貓變成螢光黃的「皮卡丘貓」了。因為顏色真的太像皮卡丘，還有網友為牠P上皮卡丘的腮紅、耳朵和條紋，看起來就更像了！

卡邦的主人為牠創了一個臉書粉絲專頁「@mycatYellow」，每天都會更新牠的最新狀況。最新一則貼文表示，卡邦現在已經好很多了，很快就會康復，請網友們不必擔心。

黴菌 泰國 貓咪 寵物

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