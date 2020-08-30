史上最貴綿羊！ 英國「這隻羊」以超過1400萬售出

一隻綿羊竟要價超過36萬英鎊（約新台幣1400萬），成為世界上最貴的羊！日前一名來自英國柴郡（Cheshire）的綿羊飼養業者，將一隻六個月大的特塞爾宮羊（Texel ram）拿到拍賣會上競標，沒想到最後竟以36萬7500英鎊（約新台幣1434萬）售出，打破了過去的競標紀錄，被認為是世界上最貴的公羊。

根據《 abc news 》報導，一隻名叫「雙鑽（Double Diamond）」的六個月大公羊，在英國蘇格蘭拉納農（Lanark）被農業中心的飼養業者以36萬7500英鎊（約新台幣1434萬）出售，這個價格打破了2009年同一拍賣會上創下23.1萬英鎊（約新台幣901萬）的紀錄，該公羊的品種是來自荷蘭的特塞爾島（Texel），此地以瘦肉和羊毛襪絲而聞名。

特塞爾綿羊協會（Texel Sheep Society）首席執行官表示，對很多人來說，要獲得這隻羊代價不斐，「『雙鑽』是很多預售炒作的對象，從牠踏入市場時就已成為大家競逐的目標」，這隻公羊在該品種的基因排名中也是名列前茅。

由於特塞爾綿羊擁有完美的基因，肌肉發達有良好的肉質，因此許多農民都爭相搶標，根據《 衛報 》報導，買家傑夫艾肯（Jeff Aiken）說道「每個人都想要那隻頂級公羊，牠是一隻傑出的動物，得到了最好的遺傳學支持，這就是造成價格上漲的最大原因」。

目前傑夫艾肯打算透過繁殖以賺回投資的錢，「這隻公羊是英國綿羊繁殖業務中的佼佼者，所以買家正在為他們的未來進行投資」。