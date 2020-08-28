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寵物鱷魚像貓一樣喜歡討摸摸 主人是超正「鱷魚達人」

香港01 / 李納德
沙西米是鱷魚達人，連新竹動物園都請她去訓練鱷魚。圖擷自youtube 昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff
沙西米是鱷魚達人，連新竹動物園都請她去訓練鱷魚。圖擷自youtube 昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff

原來世上有個性溫馴的鱷魚，還會乖到就像小狗一樣？台灣YouTuube頻道「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」專門介紹各種昆蟲和動物，早前她拜訪了擁有豐富養鱷魚經驗的台灣鱷魚達人沙西米，探望她養的7歲眼鏡凱門鱷（Caiman crocodilus）「妹妹」，牠平日就在客廳自己活動，讓人任摸，當心情不佳時，也只是會自己走開冷靜一下。

鱷魚達人沙西米是位漂亮纖細的女生，她養鱷魚的經驗豐富，連新竹動物園都請她去訓練鱷魚，也在fb開設專頁「鱷鄰居&沙西米」。吳沁婕老師日前就上門去看她的眼鏡凱門鱷「妹妹」，牠平日就在客廳內隨意走動，牠是沙西米由細養大的鱷魚，個性穩定，訓練到牠「不開心牠是用離開的方式」，不會作攻擊和反抗，如果小朋友來看牠時，妹妹突然走開，走個5步趴下就會回覆平靜。

眼鏡凱門鱷妹妹平日就在屋內隨便走動。圖擷自youtube 昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff
眼鏡凱門鱷妹妹平日就在屋內隨便走動。圖擷自youtube 昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff

眼鏡凱門鱷的骨板就像盔甲一樣，但身體又和貓咪一樣，有些地方喜歡人幫忙抓癢，愛別人摸頭部後方，而判斷牠們有沒有緊張原來是看眼睛張合，放心的情況下才會蓋上眼。鱷魚走路時像座拱橋，但沙西米說妹妹個性很懶，行路以5步為單位。

鱷魚進食時會在水中將食物調整到吞嚥位置，再離水吞嚥，牠們舌頭後方有個叫舌板的構造，防止水跑進喉嚨，但吞嚥時舌板會打開，所以牠們吞嚥時一定會離開水面。而最厲害的是平時鱷魚吃東西都很大力，但妹妹經沙西米訓練後，吃東西懂得輕輕力了。

一般台灣人可飼養的鱷魚只有眼鏡凱門鱷，個性很膽小，除非人類一直迫近，令牠覺得無路可逃嚇死了，才有可能攻擊人類，危險性相當低。不過，眼鏡凱門鱷天性沒法一開始就跟人類接觸，需要很大的耐性、足夠的知識和勇氣才適合養。

沙西米養的眼鏡凱門鱷妹妹個性很溫馴，怎樣摸都沒問題。圖擷自youtube 昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff
沙西米養的眼鏡凱門鱷妹妹個性很溫馴，怎樣摸都沒問題。圖擷自youtube 昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff

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文章授權轉載自《香港01》

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