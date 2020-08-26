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貓往窗外發出「低語呢喃怪聲」 嚇到到炸毛、閃屎

聯合新聞網 / 綜合報導
日前就有網友分享某天早上起床時，自己養的貓突然用從沒聽過的聲音開始低吼。 圖截自靈異公社
日前就有網友分享某天早上起床時，自己養的貓突然用從沒聽過的聲音開始低吼。 圖截自靈異公社

你有遇過家裡的寵物突然發出詭異的叫聲嗎？日前就有網友分享，某天早上起床時，自己養的貓突然用從沒聽過的聲音開始低吼，出去查看後更看到貓不但「炸毛」、「閃屎」，甚至不斷回頭看著後方窗戶，讓原PO疑惑「我也不知道為什麼會這樣」。

原PO於23日在「靈異公社」上傳一則影片，並說明「貓在我老婆開門之後，牠在床上就開始發出奇怪的聲音」。影片中可以聽到，貓咪用極其詭異的叫聲不停地低吼，不但弓起身體大叫，連毛都豎起，讓原PO感到十分怪異，好奇的上網發問「有人的貓咪有這樣過嗎？」

此文一出，便引起許多網友回覆留言，「有髒東西...麻麻的...」、「我的貓也這樣過，牠那時候也像這樣全身的毛豎起，還對著我的方向哈氣，那時候我的背後有一扇窗戶，我敢說我背後一定有東西，完全不敢往後看」、「貓咪在看上面，可能真的有東西，而且牠嚇到大出大便了」。

但也有網友則認為是貓咪發情的叫聲，紛紛表示，「鄰居的貓每年思春的時候，都是這種叫聲」、「發情的聲音一樣」、「一般貓咪屁股翹起來的話應該是在發情」。但也有留言開玩笑表示「貓：你們能不能不要放一堆樂高害我腳去踩到，氣死貓了」、「可能踩到樂高腳很痛」、「腳踩樂高踩得很不爽」。

貓咪 樂高 寵物 靈異

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