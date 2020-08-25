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七夕飛來豔福！「左右護法」停在肩上 網驚：價值數十萬

聯合新聞網 / 綜合報導
七夕飛來豔福！金剛鸚鵡一左一右停在她肩上。圖擷自facebook
七夕飛來豔福！金剛鸚鵡一左一右停在她肩上。圖擷自facebook

七夕飛來豔福！一名女子外出買東西，沒想到才剛停好車，突然2隻鸚鵡從天而降，直接停在她的肩膀上，特別經驗讓她趕緊拍照留念，照片在網上曝光，有眼尖網友發現這2隻鸚鵡來頭不小，一隻要價幾十萬元跑不掉。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，當時害怕自己會被咬，但之後發現牠們親人且對安全帽有興趣，一直張嘴研究著，畫面中可見，2隻色彩鮮艷的鸚鵡停在她的肩膀上，看起來像左右護法，模樣相當可愛。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「這兩隻鸚鵡高興死了，終於過到騎人節」、「這兩隻大概值80萬」、「可以買樂透了，是我應該嚇死」、「以為妳蔡康永吧！」、「太可愛了啦！等同新台幣40萬壓著妳左右肩」、「牠們是不是私奔」、「妳被欽點了，還不趕快跪下」。也有人表示，這2隻鸚鵡是附近民眾飼養的，主人平時會帶出來放風，牠們很聰明會自己回家。

另外，有內行人指出該物種為「金剛鸚鵡」，平均壽命長達30~60年，天性聰穎富有好奇心，因為野生金剛鸚鵡正瀕臨絕種，台灣看到的多是人工飼養。

爆廢公社

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