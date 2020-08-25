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金門岸際海洋悲歌頻傳 鯨豚死因複雜待研究

中央社 / 金門縣25日電
大小金門昨天不約而同各發現一隻死亡鯨豚，今年以來，金門地區已有15隻鯨豚擱淺。金門水產試驗所表示，這些鯨豚不見得是在金門海域死亡，而且死因有待研究確認。圖／中央社（金門岸巡隊提供）
大小金門昨天不約而同各發現一隻死亡鯨豚，今年以來，金門地區已有15隻鯨豚擱淺。金門水產試驗所表示，這些鯨豚不見得是在金門海域死亡，而且死因有待研究確認。圖／中央社（金門岸巡隊提供）

大小金門昨天不約而同各發現一隻死亡鯨豚，今年以來，金門地區已有15隻鯨豚擱淺。金門水產試驗所表示，這些鯨豚不見得是在金門海域死亡，而且死因有待研究確認。

金門縣水產試驗所從2019年4月起，自金門縣政府建設處農林科手中接下鯨豚處理任務。水試所指出，2020年1月至今，已經擱淺15隻露脊鼠海豚，直接死因一案是有人為外傷，但不排除是嗆水死亡、一案疑似網具纏繞嗆水死亡。

水試所技士陳盈廷指出，野外的鯨豚身上通常都有很多毛病，缺乏食物、寄生蟲、腸胃有潰瘍等，但是否是致死原因，有待進一步研究；而噪音、食物缺乏也影響鯨豚的生存。此外，近年海豚寶寶死亡案件愈來愈多，也值得觀察。根據統計，全球救援的鯨豚，到最後可以野放的不到1/10。

水試所指出，這些鯨豚雖然是在金門海域發現，但未必在是這個海域死亡，通常是在海上死亡，隨著海流被帶到金門岸際，因此不太容易確定牠們是從哪裡來。除了少數個體是有明顯人為外傷或漁具纏繞的痕跡，可以推測是受到漁業活動直接影響致死；多數無法直接確定死因。

今年到目前為止，多起擱淺鯨豚中，8月11日被颱風米克拉吹到成功海堤岸際的小型海豚，是唯一的活體鯨豚，可惜已在14日上午死亡。

水試所起先擔心是人員在照顧過程中的疏失導致海豚死亡，經過初步解剖和斷層掃瞄，沒有人為因素，但發現肺部瘀血，心臟二尖瓣膜有異狀，疑似有先天性心臟疾病。確切死亡原因有待病理解剖確定。

水試所表示，鯨豚死亡時間越短，越能夠判斷個體狀況及死因；新鮮的個體會降溫暫存，在一天內解剖，採樣做有機污染物、重金屬、荷爾蒙等測驗，之後交由學術單位處理。

但死亡多時的個體也有其他研究價值，例如可以從外型、性別、基因、年齡、成長率、食物等面向研究生態演化，骨骼也有教育典藏的價值，這類型會先冰存，再安排時間解剖採樣。

鯨豚擱淺案通報都會由海巡118通報專線接受民眾、漁民或海巡通報，再透過金門縣海洋野生動物通報群組轉知水試所。有時候也有可能是水試所先收到資訊，水試所會透過群組將資訊傳遞給岸巡，請岸巡人員就近先到現場確認狀況。

海巡署表示，金門地區今年數起死亡鯨豚案，案件發生時間間隔概約15至30天，且多發生在大金門地區為主，金門岸巡隊請水產試驗所瞭解事故原因，作為海岸巡人員日後保育任務規劃依據。

一般則是研判，自2018年年底非洲豬瘟爆發以來，金門岸巡人員強力巡邏岸際海灘，3個巡邏站每2到3天就巡遍一圈；以往隨著海流被帶到金門岸際的死亡鯨豚，因著潮來潮往，很快又被沖回海中；但因海岸巡人員巡邏密度，死亡鯨豚一個不小心就被眼尖的岸巡人員給「逮」著了。所以鯨豚擱淺案層出不窮。

鯨豚 金門

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