森林遭砍伐...野生黑熊闖印度菜市場見人就咬 6人送醫治療

印度奧迪沙邦（Odisha）巴瓦尼帕特納市（Bhawanipatna）一隻野生黑熊，上周五（21日）突然闖入菜市場襲擊市民，造成至少6人受傷，其中2人情況嚴重。經過26小時的搜捕，當局並未抓到傷人的黑熊，判斷可能已經逃回森林中。

晚上嚎叫 清晨突襲

當地居民表示，周四（20日）晚已有人看見黑熊在附近嚎叫，但沒有作出攻擊性行為，隔日上午菜市場開始愈來愈多人，牠突然襲擊居民，估計是因為當時牠驚嚇過度而自衛。根據網路上的片段顯示，黑熊一度撲倒一名男子，並不停用尖牙和利爪撕咬，其他人見狀都嚇得退避三舍，有人甚至跳上車頂躲避，隨後有數名男子拿起棍棒不停地打，黑熊才停止攻擊，逃離現場。

事件造成至少6人受傷，分別被送院治療，2人情況嚴重，其中一名傷者滿臉是血躺在地上，幾乎失去意識，另有一人被移送到布巴內什瓦爾市（Bhubaneswar）一間私人醫院搶救。

警方接報趕到現場要求小販收拾賣菜攤位，同時安排民眾撤離，並透過廣播提醒附近居民不要外出，以便當局進行搜捕。當地官員庫瑪爾（Nitish Kumar）表示，希望最終能捉住黑熊注射鎮靜劑，然後將牠放回森林。庫瑪爾指出，今次已是本月第二宗類似的襲擊事件，相信是因為近年森林屢遭砍伐，野生動物的棲息地縮小導致與人類的衝突愈來愈多有關。

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文章授權轉載自《香港01》