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圓仔妹翻身肉肉肚卡卡 偶爾還翻出床外

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市立動物園的大貓熊圓仔妹，今天已第57日齡大，體重達3381.2公克。隨著日齡增長，「圓仔妹」目前已學會自己翻身。圖／北市立動物園提供
台北市立動物園的大貓熊圓仔妹，今天已第57日齡大，體重達3381.2公克。隨著日齡增長，「圓仔妹」目前已學會自己翻身。圖／北市立動物園提供

台北市立動物園的大貓熊圓仔妹，今天已第57日齡大，體重達3381.2公克。隨著日齡增長，「圓仔妹」目前已學會自己翻身，只是偶爾不小心會翻出竹葉床外，還無法爬行的她，並不會因此哭鬧，反而會靜靜的待在原地休息，等媽媽吃飽飯回來再將她抱回去，是個懂事又貼心的孩子。

保育員表示，剛出生的大貓熊寶寶，儘管體重只有媽媽的900分之1，卻具有微弱的自行移動能力，這時期的大貓熊寶寶，四肢還不能支撐起自己身體的重量，趴著時腹部會貼著媽媽的皮毛或墊料，但透過四肢踢蹬支撐點，加上尾巴協助平衡，還是能扭動短短的距離，就近找到媽媽的乳頭吸奶。

圓仔妹15日齡之後，隨著體重快速增長，「肉肉」的身體使得移動起來更加費力，扭動移位能力反而下降，只能在原地打轉，約莫要等到60到70日齡時，四肢進一步的發育後，大貓熊寶寶的移動能力，才會再慢慢地提升。

保育員說，圓仔妹住在保溫箱裡的時候，保育員就觀察到她會自己扭呀扭的轉圈找舒服的位子睡個好覺，偶而會出現有趣的姿勢，模樣十分可愛。

動物園表示，「圓仔妹」回到媽媽「圓圓」身邊後，體重直線上升，身形越來越圓滾滾了，白天部分時間「圓圓」會讓「圓仔妹」睡在竹葉床上，自己則到靠近門口，隨時可以注意到房內動靜的地方休息。

保育員表示，隨著圓仔妹已經會手腳併用、努力擺盪身體，但「肉肉」的肚子總偶爾卡卡的，「圓仔妹」即使奮力的揮動四肢，卻還是只能停在原地打轉，嘗試幾次之後累了，就乾脆睡在地板上，等媽媽「圓圓」回來，再將她抱回竹葉床上休息。

圓仔妹翻身時，偶爾不小心會翻出竹葉床外，還無法爬行的她，並不會因此哭鬧，反而會靜靜的待在原地休息，等媽媽吃飽飯回來再將她抱回去。圖／北市立動物園提供
圓仔妹翻身時，偶爾不小心會翻出竹葉床外，還無法爬行的她，並不會因此哭鬧，反而會靜靜的待在原地休息，等媽媽吃飽飯回來再將她抱回去。圖／北市立動物園提供
圓仔妹翻身時，偶爾不小心會翻出竹葉床外，還無法爬行的她，並不會因此哭鬧，反而會靜靜的待在原地休息，等媽媽吃飽飯回來再將她抱回去。圖／北市立動物園提供
圓仔妹翻身時，偶爾不小心會翻出竹葉床外，還無法爬行的她，並不會因此哭鬧，反而會靜靜的待在原地休息，等媽媽吃飽飯回來再將她抱回去。圖／北市立動物園提供

圓仔 貓熊

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