中國農村「雙頭牛」兩嘴可喝奶 飼主震驚：70多歲都沒見過
中國一處農村的母牛近期產下雙頭牛，當地農民都感到震驚，因為雙頭牛的兩張嘴都可以進食，且兩個頭部的構造皆相當完整。不過雙頭牛的飼主表示小牛的頭部雖然沒有問題，但牠沒辦法站立。村民推估小牛應該是在子宮內產生基因突變，但牠的身體目前都很健康，頭部有機會長出四個角。
根據「每日郵報」、「新浪新聞」報導，中國貴州省德江縣有一戶農家的母牛產下一隻雙頭牛，飼主表示母牛花費了7個小時才將小牛產下，但小牛一出生就讓她嚇壞。小牛有兩個頭部，擁有兩隻耳朵、兩張嘴、四隻眼睛，小牛出生後吸引不少村民圍觀，飼主稱「我已經70多歲了，我一生中從未見過這樣的母牛」。
飼主表示小牛的兩張嘴都可以喝牛奶，但就是站不起來。有村民表示這隻小牛的喉嚨是共用的，目前身體也很健康，推估可以長出四個角。報導指出，多頭畸形的動物每個頭部都有大腦，大腦共享器官和四肢，罹患這種疾病的動物壽命很少超過幾個月。
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