中國農村「雙頭牛」兩嘴可喝奶 飼主震驚：70多歲都沒見過

中國一處農村的母牛近期產下雙頭牛，當地農民都感到震驚，因為雙頭牛的兩張嘴都可以進食，且兩個頭部的構造皆相當完整。不過雙頭牛的飼主表示小牛的頭部雖然沒有問題，但牠沒辦法站立。專家表示小牛應該是在子宮內產生基因突變，但牠的身體目前都很健康，頭部有機會長出四個角。

2020-08-22 13:29