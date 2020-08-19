深夜巡邏驚見逃家企鵝 警曝：牠已「夜遊」行走1.6公里

警察身為人民保母，24小時都肩負著守護人民安全的責任，尤其晚上值大夜班，箇中辛苦只有當事人的體會最深。日前在英格蘭，有警方在深夜巡邏時，發現一隻「夜遊」的企鵝，於是按照規矩上前「盤查」，發現牠已經晃蕩了1英里（約1.6公里），在寂靜的深夜裡，帶給警方樂趣。

17日晚間，英格蘭警方於臉書發文分享有趣的巡邏經驗，聲稱凌晨於諾丁漢郡布朗斯陶區巡邏時，雖然街道上平靜且空無一人，但卻出現一隻「夜遊」的企鵝。警方隨即將牠安全送回農場，笑說遇到了一個特別又有趣的巡邏經驗。

警方表示，當班巡邏期間，常會遇到各式各樣的趣事，不過遇見企鵝倒是頭一遭。為了紀念這奇特的經驗，他們還幫企鵝取了一個外號叫「波波（Po-Po）」，並跟企鵝合拍了許多照片，再依據企鵝身上的記號，依依不捨把牠送回所屬農場。