哺乳動物山區監測 台灣黑熊頻現蹤 石虎估變少

二○一三年起，農委會林務局建立全台第一個中大型哺乳動物監測系統，在山區架設超過五百台紅外線自動相機，累積五百萬工時、三五五萬張相片，昨首度公布監測成果。根據相機拍攝點位及通報紀錄，台灣黑熊分布跟數量正在逐漸增加，過去認為台灣黑熊主要位於東半部，近來也在新竹、苗栗等北部山區發現更多蹤跡。

中大型哺乳動物長期監測系統發現，野豬（圖）、麝香貓、石虎的族群豐度近年有下降趨勢。圖／林務局提供

監測網六年來累計拍到廿九種哺乳動物，林務局保育組長黃群策表示，分布最廣為山羌，其次是鼬獾，但野豬、麝香貓、石虎的族群豐度近年有下降趨勢，拍到台灣黑熊的相機點位則持續增加。此外，發現穿山甲和流浪犬呈明顯負相關，當流浪犬數量上升，穿山甲數量就下降，因兩者棲地高度重疊、有競爭關係，需要加強重視。

中大型哺乳動物長期監測系統發現，野豬、麝香貓、石虎（圖）的族群豐度近年有下降趨勢。圖／林務局提供

林務局長林華慶表示，監測重點是掌握物種族群變動趨勢，作為保育政策參考依據，外界關注的台灣黑熊是重要指標之一，資料顯示其分布、發現數量正在增加，巡山員或民眾通報紀錄也成長，未來將累積更多樣本數，才能更精準分析台灣黑熊是否顯著增加。

上周傳出山老鼠獵殺台灣黑熊還吃下肚，引發民眾激憤，林華慶表示，台灣黑熊過去以來就存在很大的「黑數」，有些人刻意狩獵，也有農民設陷阱但不慎抓到黑熊，擔心觸法因此私下處理，外界長期不得而知。為掃除黑數，掌握台灣黑熊數量並即時救援，近年與東部地區部落建立互信關係，鼓勵居民通報，並透過宣導、溝通減少「人熊衝突」，近期也會加強北部部落溝通。

為遏止山老鼠盜伐及獵捕保育動物，林華慶指出，目前盜伐最高可判刑十年，但實務上法院判決多在兩年以下，即使調高刑罰也沒用。山老鼠罰金為贓額十倍以上，但贓額以山價計算，可能僅幾千元至幾萬元，跟市價動輒數十萬元甚至百萬元落差很大，年底前將送出森林法草案，未來修法以「市價」計算贓額，「讓山老鼠感到痛」。