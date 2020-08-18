台灣黑熊近親通婚、數量難明 黑熊媽媽：保育仍不樂觀

台灣黑熊保育學者指出，近年東南部台灣黑熊有稍微增加趨勢，但只是開始從谷底爬升，尚未達到令人放心的數量，也不能推論到全台狀況。近期更發現大雪山黑熊經常「近親交配」，跟玉山黑熊「老死不相往來」，不利基因多樣性，顯示黑熊保育仍非常不樂觀。

林務局近年建置中大型哺乳動物族群監測網，在全台設500台以上紅外線自動相機，24小時全年無休監測出現的野生動物。屏科大野保所副教授、「黑熊媽媽」黃美秀表示樂觀其成，也是正確方向，不過不同研究技術有其限制，雖然台灣黑熊拍攝到的相機點位增加，但台灣黑熊活動範圍廣泛，甚至可超過500平方公里，外型也難以進行個體辨識，不易詮釋具體數量。

黃美秀說，台灣黑熊是長壽型動物，可能存活30年以上，且食物豐富度或人為干擾等環境條件變動，都可能影響監測結果。例如黑熊數量沒有變化，但連續兩年重要食物盛產，也可能吸引黑熊密集活動，導致拍攝到黑熊照片大增，會誤導人民以為黑熊「大爆發」。

黃美秀說，由於無法個體辨識，台灣黑熊具體數量並非自動照相機可以回答，但透過有系統的設置和至少十年的長期監測，同時了解重要環境因素的變化，能夠了解族群變化的可能趨勢。

黃美秀指出，全台黑熊究竟增加或減少，沒人可以說出具體數據，相較中國每十年對貓熊作一次「熊口普查」，動輒花費上億元作保育調查工作，台灣黑熊每年平均經費僅200萬元，有必要投入更多人力及經費。

目前台灣僅黃美秀調查過特定區域的台灣黑熊數量，黃美秀說，她和研究團隊在2009年至2014年到玉山國家公園「撿了5年、700多陀黑熊大便」，透過DNA檢測才能分析有多少個體，後來發現有120隻，據此加成計算玉山約有240至300隻，再推估至全台應不到600隻。

黃美秀說，根據現有資料，東南部的台灣黑熊有稍微增加趨勢，募集或通報數量確實變多，但並沒有達到真正令人滿意的數值， 「不是有增加就好，即使增加也是從谷底爬升一些，仍在谷底」，尤其瀕危物種一定要慎重以對，保育工作千萬不能掉以輕心。即使是南台灣的熊況，也不一定都像東南部一樣，無法透過單一區域以偏概全，尤其北台灣熊況真的不佳。

黃美秀還說，最新研究發現，大雪山國家森林遊樂區的台灣黑熊有高度近親交配的現象，跟玉山黑熊「老死不相往來」，明明都處在中央山脈上卻不會「跑來跑去」彼此通婚，相當不利基因多樣性，現在仍在探討原因，未來將發表期刊。