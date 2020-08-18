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林務局首建中大型哺乳動物監測系統 拍到更多台灣黑熊

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
林務局建立全台第一個中大型哺乳動物長期監測系統，近年拍攝到台灣黑熊的點位增加。圖／林務局提供
林務局建立全台第一個中大型哺乳動物長期監測系統，近年拍攝到台灣黑熊的點位增加。圖／林務局提供

林務局2013年起建立全台第一個中大型哺乳動物監測系統，在山區架設超過500台紅外線自動相機，累積500萬工時、355萬張相片，今天首度公布監測成果。針對外界關注的台灣黑熊，林務局指出，拍攝到的相機點位持續增加，過去認為台灣黑熊主要位於東半部，近來也在新竹、苗栗等北部山區發現更多蹤跡。

監測網6年來累計拍到29種哺乳動物，同一相機位置最多拍到11種哺乳動物。林務局保育組長黃群策表示，分布最廣為山羌，出現在91%的相機位置，其次是鼬獾有90%。但野豬、麝香貓、石虎的族群豐度近年有下降趨勢，水鹿、野山羊、黃鼠狼、黃喉貂，以及去年改列一般野生動物的山羌、台灣獼猴等，相對豐度持續上升。

黃群策說，自動相機紀錄也顯示，穿山甲和流浪犬的相對豐度呈明顯負相關，當流浪犬數量上升，穿山甲數量就下降，也間接解釋近年穿山甲受犬隻攻擊的案件持續上升，兩者棲地高度重疊、有競爭關係，需要加強重視。

林務局長林華慶表示，監測重點是掌握物種族群變動趨勢，作為保育政策參考依據，外界關注的台灣黑熊是重要指標之一，資料顯示其分布、發現數量正在增加，巡山員或民眾通報紀錄也成長，未來將累積更多樣本數，才能更精準分析台灣黑熊是否顯著增加。

上周傳出山老鼠獵殺台灣黑熊還吃下肚，引發民眾激憤，林華慶表示，台灣黑熊過去以來就存在很大的「黑數」，有些人刻意狩獵，也有農民設陷阱但不慎抓到黑熊，擔心觸法因此私下處理，外界長期不得而知。為掃除黑數，掌握台灣黑熊數量並即時救援，近年與東部地區部落建立互信關係，鼓勵居民通報，並透過宣導、溝通減少「人熊衝突」，近期也會加強北部部落溝通。

為遏止山老鼠盜伐及獵捕保育動物，林華慶指出，目前盜伐最高可判刑十年，但實務上法院判決多在兩年以下，即使調高刑罰也沒用。山老鼠罰金為贓額十倍以上，但贓額以山價計算，可能僅幾千元至幾萬元，跟市價動輒數十萬元甚至百萬元落差很大，年底前將送出森林法草案，未來修法以「市價」計算贓額，「讓山老鼠感到痛」。

林華慶強調，中長期而言，消弭貧窮及購買合法木材才是真正的釜底抽薪之道，因為價差跟利潤都是來自市場需求，以前消費者無法辨別購買的木材藝品是否合法，林務局現在已經推出溯源系統，也有清楚的台灣木材標示，讓民眾成為負責任、健全山林環境的消費者。

根據台灣林產品生產追溯系統，目前已經有29家通過驗證、116件產品，超過1萬3千立方公尺的合法木材，林務局呼籲更多業者加入，民眾也要認明合法標章購買。

中大型哺乳動物長期監測系統發現，麝香貓的族群豐度近年有下降趨勢。圖／林務局提供
中大型哺乳動物長期監測系統發現，麝香貓的族群豐度近年有下降趨勢。圖／林務局提供
林務局建立全台第一個中大型哺乳動物長期監測系統，今天發布監測成果。記者吳姿賢／攝影
林務局建立全台第一個中大型哺乳動物長期監測系統，今天發布監測成果。記者吳姿賢／攝影
台灣獼猴去年改列一般野生動物，族群相對豐度持續增加。圖／林務局提供
台灣獼猴去年改列一般野生動物，族群相對豐度持續增加。圖／林務局提供
中大型哺乳動物長期監測系統資料顯示，穿山甲與流浪犬數量呈負相關，彼此有競爭關係。圖／林務局提供
中大型哺乳動物長期監測系統資料顯示，穿山甲與流浪犬數量呈負相關，彼此有競爭關係。圖／林務局提供
中大型哺乳動物長期監測系統發現，石虎的族群豐度近年有下降趨勢。圖／林務局提供
中大型哺乳動物長期監測系統發現，石虎的族群豐度近年有下降趨勢。圖／林務局提供

台灣黑熊 山老鼠 流浪犬

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