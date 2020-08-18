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4個月大公石虎來不及長大 苗140縣道今年首見路殺
苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎最重要棲地，8月16日下午又有民眾在卓蘭鎮內灣里140縣道28.2公里支線路旁，發現疑似1具冰冷的石虎屍體，縣府接獲通報，委請研究團隊處理，這隻也是140縣道今年第1起石虎路殺。
研究團隊獸醫師檢查石虎體重約0.95公斤，左後腿骨折並有撕裂傷，死因撞擊造成，年齡約4個月大，門牙正在換牙吃肉，縣府指出，委託研究團隊近期在當地觀察，往來車輛速度相當快，石虎陳屍地點，並沒有轎車通行，研判是在140縣道遭撞擊後移置。
因路段兩旁私有地居多，並沒有設置野生動物防護網，建議用路人行經特別注意防範，縣府將畫設減速標線，此外，縣府商請警方先加強路殺路段違規超速取締勤務，接續也會評估設置測速相機。
縣府指出，140縣道啟端在苑裡鎮台61線西濱快速道路，穿過三義火炎山，再串接卓蘭白布帆，是一條全線沿大安溪北岸而行的東西向公路，也是苗栗縣最重要的橫向道路，火炎山明隧道到卓蘭大橋路段，緊鄰大安溪及景山溪畔，是石虎出沒熱區，但因往來車速過快，經常造成石虎路殺憾事。
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