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離奇「天外飛貓」擊暈主人 忠犬不讓「兇徒」離開

香港01 / 李福源
身穿白色上衣的高姓老翁當日出門遛狗，一隻貓突然從天而降砸中老翁頸部，老翁即倒在地陷入昏迷。（微博影片截圖）
身穿白色上衣的高姓老翁當日出門遛狗，一隻貓突然從天而降砸中老翁頸部，老翁即倒在地陷入昏迷。（微博影片截圖）

黑龍江省哈爾濱市一名姓高的老翁，上月12日在街上遛狗期間突被一隻從天而降的貓咪砸中，當場倒地昏迷，隨後被送院急救，至上周二（4日）才康復出院。老翁的兒子要求貓主賠償15萬元人民幣（約新台幣63萬），只因對方指金額太大，並強調「是貓咪自己跳樓」。

監視器片段拍到高姓老翁當日出門遛狗，走到一個路口時一隻貓從天而降砸中他的頸部當場昏迷，其寵物金毛犬見主人倒地不起，並發現躲在一旁的肇事貓咪，立即上前攔住，不讓牠離開，之後一名男路人見狀報警，老翁緊急被送往附近醫院急救。

不少網友隨即猜測貓咪從天而降的原因，「應該是家裡沒關窗，貓咪才跳下來吧」、「貓掉下來砸人砸車的案例不少了，應該長記性，封個窗花不了多少錢。」；另有人大讚金毛犬，「這隻狗狗很有靈性」、「狗狗立即控制住貓咪，很有潛質做執法人員」。

黃金獵犬看見主人倒地不起，一臉疑惑。（微博影片截圖）
黃金獵犬看見主人倒地不起，一臉疑惑。（微博影片截圖）

要求貓主賠償15萬元（約新台幣63萬）

經過20多日的治療，高姓老翁終於出院，但仍需接受康復訓練。老翁的兒子說，父親做手術以及前期的治療費用大約為10萬元（約新台幣42萬），加上後期康復，要求貓主賠償15萬元（約新台幣63萬），「我們家裡實在沒有錢，所以我就給貓主人打了電話，但他後來就說不如起訴他吧。」

貓主人表示，愛貓當日跳樓時自己並不在家，「等我知道（有人昏迷）時，我還不知那是我的貓，到派出所認貓時才知道。我家那個貓，發情了，老在叫喚，所以我就把牠關到陽台上，不知為何牠就把窗子打開了。我們的確有責任，但一口氣要15萬（約新台幣63萬）實在有點太多了。」

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文章授權轉載自《香港01》

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