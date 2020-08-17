麻雀在皇室車上築巢 杜拜王子一動作超暖心
對小動物有愛心的男子，相信會得到女士們大大加分，如果他是一位王子就更加是無可挑剔了！杜拜的哈曼丹王子（Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）日前在IG上載短片，原來有麻雀在他的平治G-Class座駕上面築了巢，為此哈曼丹王子將其座駕附近的範圍封鎖起來，以免有人接近，自己亦暫時不駕駛這部車，令鳥兒可以安心在車上迎接下一代的出生，行為令人極之暖心！
現年37歲的哈曼丹王子是現時杜拜酋長的次子，更是王儲。作為皇室人員的他在網絡上早已大受歡迎，單計IG已經有多達1033萬粉絲，他更兩度獲《福布斯》雜誌選為「全球最性感王室成員」，絕對符合一眾女士對白馬王子的定義。
哈曼丹王子上周三（12日）在自己的IG上載一條80秒的短片，可見一對鳥兒在他的平治座駕車頭擋風玻璃築起鳥巢，更在上面孵化鳥蛋，短片中牠們最後成功孵出小鳥，溫馨場面令人動容。哈曼丹王子在帖文上表示「有時生活中的小事都會令人覺得滿足」，原來他為了令一對鳥兒可以安心孕育下一代，不但暫時不開那一部車，更將汽車附近的範圍都封鎖起來。
哈曼丹王子集才華及俊朗於一身，擁有英國倫敦政治經濟學院的學歷，在杜拜亦都身居要職。他平時亦喜歡寫詩及賽馬，更曾在馬術比賽中奪得第1名，稱得上是文武全才。不過，最後要跟各位女讀者順帶一提，哈曼丹王子在去年已經迎娶表妹謝克哈公主（Sheikha Sheikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum），正式封盤了。
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文章授權轉載自《香港01》
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