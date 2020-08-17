現存最長壽圈養大熊貓 迎38歲生日

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
世界現存最年長圈養大熊貓「新星」16日過38歲生日，重慶動物園為「老壽星」舉行了生日會。「新星」的年齡相當於人類的110至150歲。（新華社）
世界現存最年長圈養大熊貓「新星」16日過38歲生日，重慶動物園為「老壽星」舉行了生日會。「新星」的年齡相當於人類的110至150歲。（新華社）

重慶動物園16日為世界上現存年齡最大的圈養雌性大熊貓（台灣稱為貓熊）「新星」慶祝38歲生日。據介紹，大熊貓的1歲大致相當於人類的3至4歲，38歲的「新星」相當於人類年齡110至140歲。

中新社報導，雌性大熊貓「新星」1982年出生於四川省寶興縣野外，1983年到重慶動物園。1992年「新星」開始繁殖，共繁育後代8胎10隻。截至2019年底，「新星」後代共有153隻，分別居住在中國大陸、加拿大、美國、日本等地。

重慶動物園大熊貓技術主管尹彥強表示，全世界大熊貓中，壽命超過30歲的累計不到30隻，現存超過30歲的大熊貓的數量也為數不多。

16日重慶室外溫度超過35℃。「新星」在竹葉、竹笋、冰西瓜等食物製作的「生日蛋糕」的吸引下，緩慢走出籠舍，爬向放著蛋糕的梯架。用鼻子嗅了嗅，才開始享用這個「冰鎮生日蛋糕」。

雖然是大熊貓界的百歲奶奶，但竹子依然是「新星」最喜歡的食物。尹彥強表示，隨年齡增長，「新星」牙齒磨損得很厲害，現在主食和園內其他大熊貓不一樣，以竹笋為主。

「新星」所吃竹葉是經過人工篩選、清洗和切碎後再喂食的，竹笋也是剝殼後再喂食。尹彥強表示，「新星」的長壽，除基因、性格、運動等因素外，很重要一點是科學餵養。

尹彥強指出，「新星」配有3至4位大熊貓保育員，飼料搭配是根據體況和精神狀態而定，會隨時進行更換調整。一般情況下，「新星」每天上午進食3次，下午進食2至3次，晚上還有一頓竹笋和一頓夜宵。

重慶夏季天氣炎熱，皮毛較厚的「新星」如何安然度夏？尹彥強透露，工作人員對「新星」的居住環境進行了改造，會根據天氣情況調節室內的溫度和濕度。　　

重慶動物園每周會給「新星」量血壓、看牙齒，每月稱一次體重。「它的主要指標都挺好，體重基本控制在95至100公斤。」尹彥強說，目前「新星」除了視力有所下降，聽覺和嗅覺仍然很靈敏。

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